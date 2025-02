Phát hiện loạt công trình vi phạm tại VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình

TPO - Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt công trình xây dựng vi phạm tại khu tòa nhà Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình.

Ngày 15/2, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, sau khi kiểm tra phát hiện ra nhiều vi phạm tại cụm công trình của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình (gọi tắt là VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình), đơn vị này đã làm báo cáo, đề xuất gửi lên UBND thành phố Vinh để xử lý theo quy định.

Cụ thể, cụm công trình của VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình được xây dựng trên khu “đất vàng” rộng hơn 2.400m2 tại ngã 5 vòng xuyến Hải Quan, số 1 Đại lộ Lê Nin (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An).

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, VCCI được xây dựng các hạng mục công trình trên đất gồm tòa nhà VCCI 7 tầng, diện tích 540m2; nhà ăn, giải khát và nghỉ của cán bộ, công nhân viên 3 tầng, diện tích 167m2; nhà bảo vệ 1 tầng, diện tích 12m2; cổng vào. Phần diện tích đất còn lại hơn 1,6 nghìn m2 chủ yếu là đất sân đường nội bộ, cây xanh và 255m2 dành cho đường giao thông chung với doanh nghiệp tư nhân.

Dù đã có quy hoạch cụ thể nhưng thay vì xây dựng sân đường nội bộ, trồng cây xanh thì VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình đã xây hàng loạt công trình vi phạm.

Tại biên bản kiểm tra của Đội Quản lý trật tự đô thị Vinh thể hiện, công trình nhà 7 tầng cơ bản đúng theo giấy phép được cấp và xây dựng năm 2010. Có 8 hạng mục công trình khác đều xây dựng sai vị trí và sai so với quy hoạch được phê duyệt.

Cụ thể, công trình nhà 3 tầng xây dựng sai vị trí và chồng lên một phần đất quy hoạch sân vườn với diện tích vi phạm là 58,1m2; Nhà gara để xe cao 4m với diện tích 138m2; Nhà bếp cao 4m với diện tích 100m2; Nhà gỗ làm cổng cao 3,5m có diện tích 40m2; Nhà hàng cao 4m có diện tích 128,2m2; Nhà kho để hàng cao 3m có diện tích 45m2; Quầy thu ngân cao 3m có diện tích 12m2.

Trước hàng loạt vi phạm của VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình, ngày 26/11/2024, UBND TP. Vinh đã ban hành Quyết định 5883 yêu cầu đơn vị này phải khắc phục hậu quả bằng việc tháo dỡ các công trình xây dựng sai so với quy hoạch đã được chỉ ra. Thời gian tổ chức thực hiện tháo dỡ trong vòng 30 ngày (tính từ ngày nhận được quyết định). Hết thời hạn, nếu VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 31/12/2024, UBND TP.Vinh tiếp tục ban hành Quyết định số 8939 về việc “Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” đối với VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình với thời hạn 30 ngày. UBND TP. Vinh buộc đơn vị này tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng vi phạm quy hoạch và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Ghi nhận của PV, đến ngày 15/2 các công trình vi phạm của VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình vẫn chưa được tháo dỡ theo yêu cầu của UBND TP. Vinh.

Trao đổi với PV, một cán bộ Phòng Quản lý đô thị Vinh cho biết, nếu VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình không thực hiện tháo dỡ theo yêu cầu thì thành phố sẽ chỉ đạo cưỡng chế tháo dỡ theo đúng quy định.