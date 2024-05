Phát hiện đường dây vận chuyển pháo nổ cực lớn về TPHCM tiêu thụ

TPO - Công an quận Bình Tân (TPHCM) vừa bắt giữ 2 đối tượng tham gia vận chuyển hơn 600kg pháo nổ bằng dịch vụ gửi hàng thông qua chành xe.

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thành Liêm (53 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Trần Văn Nhơn (52 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội "Vận chuyển hàng cấm".

Qua công tác nghiệp vụ và phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an quận Bình Tân phát hiện đường dây hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng lớn về TPHCM để phân phối cho các đầu mối trên địa bàn và các tỉnh thành khác thông qua dịch vụ gửi hàng qua chành xe.

Sau thời gian kiên trì rà soát, đeo bám, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đối tượng tham gia đường dây nói trên.

Ngày 28/4, Công an quận Bình Tân tiến hành kiểm tra, bắt quả tang hành vi vận chuyển hàng cấm của Nguyễn Thanh Liêm. Khám xét nơi ở và một số địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ gần 630kg pháo nổ và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an quận Bình Tân đưa đối tượng Trần Văn Nhơn về làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng Nhơn khai nhận đã cùng Nguyễn Thanh Liêm vận chuyển pháo nổ.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng thuộc Công an TPHCM đã phát hiện, khởi tố 31 vụ và 43 bị can, thu giữ hơn 2 tấn pháo nổ, góp phần ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ trong khu dân cư, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản cho người dân.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.