Buôn pháo nổ từ Trung Quốc, lĩnh án 10 năm tù

TPO - Ngày 25/4, TAND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã đưa vụ án "Buôn bán hàng cấm" xét xử sơ thẩm đồng thời tuyên phạt bị cáo Vy Thị Huệ (SN 1985), trú thôn Làng Hạ, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng 10 năm tù.

Theo cáo trạng, chiều ngày 22/12/2023, Công an huyện Chi Lăng phối hợp với đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại thôn Làng Hạ, xã Quan Sơn, Chi Lăng thì phát hiện tại sân nhà Vy Thị Huệ có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện tại cốp sau xe ô tô của Huệ có chứa 54 khối hình hộp có trọng lượng là 77,5 kg. Huệ khai nhận các khối hình hộp trên là pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất, Huệ đang xếp lên xe để vận chuyển đi bán kiếm lời.

Tiếp đến, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở và kho của Vy Thị Huệ thu giữ thêm 66 bao tải dứa chứa tổng cộng 713 khối hình hộp với tổng trọng lượng là 1.023,8kg pháo nhập lậu.

Tại phiên tòa, bị cáo Vy Thị Huệ đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Căn cứ vào hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vy Thị Huệ 10 năm tù về tội "Buôn bán hàng cấm" quy định tại khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự.