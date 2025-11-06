Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cà Mau:

Phát hiện chồng và con nuôi tử vong dưới ao tôm

Tân Lộc
TPO - Khi ra ao tôm, người vợ bất ngờ phát hiện chồng và con nuôi đã tử vong dưới ao tôm. Người chồng tử vong trong tư thế đứng, còn con nằm úp mặt xuống nước.

Ngày 6/11, tin từ UBND xã Hoà Bình, tỉnh Cà Mau, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 cha con tử vong dưới ao tôm.

47ccfc2c8554090a5045.jpg
Quạt ao tôm công nghiệp. Ảnh minh hoạ.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, bà Trần Thị Điệp (SN 1970, ngụ xã Hoà Bình) ra vuông tôm gần nhà để tắt quạt nước.

Tới ao tôm, bà Điệp thấy dưới ao có áo đỏ nên đến gần xem mới phát hiện chồng là ông N.Q.T. (SN 1970) và con nuôi T.Đ.Th. (SN 2010) đã tử vong dưới ao.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận, ông T. tử vong trong tư thế đứng, còn em Th. tử vong nằm úp mặt xuống nước, vị trí gần với quạt ao tôm.

Vụ án mạng đang được Công an địa phương điều tra, xác minh làm rõ.

Tân Lộc
