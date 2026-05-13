Phản ứng của Tóc Tiên khi fan đào lại ảnh thời đi học, đặt hà chủ đề "thanh xuân"

HHTO - Những hình ảnh thời sinh viên, cùng bạn bè check-in tại trường Đại học Y Dược TP.HCM của ca sĩ Tóc Tiên đang được fan truyền tay nhau. Trước tình huống bị fan "dí" ra nhạc, đặt hàng một ca khúc "thanh xuân", Tóc Tiên có phản ứng gây bất ngờ.

Mới đây, chủ một tài khoản Threads - là fan cứng của Tóc Tiên khiến netizen thích thú khi tung loạt ảnh tư liệu quý của nữ ca sĩ - được chụp từ khoảng 20 năm trước. Đáng chú ý, bạn fan còn khiến Tixies (FC của Tóc Tiên) phấn khích khi mở lời đặt hàng một ca khúc "thanh xuân".

Tóc Tiên cười thích thú khi fan "order một ca khúc thanh xuân".

Tóc Tiên dành 6 năm học bác sĩ

Đó là thời điểm Tóc Tiên (tên thật Nguyễn Khoa Tóc Tiên) đang là sinh viên của trường Đại học Y Dược TP.HCM. Cô cùng các bạn hào hứng check-in tại tấm bảng ghi tên trường, với cách tạo dáng cực dễ thương. Bên cạnh đó, Tóc Tiên cũng có nhiều có tấm chụp chung cùng các nhóm bạn hay tập thể lớp.

Hình ảnh Tóc Tiên khi là sinh viên, để tóc dài có mái nhí nhảnh.

Nhìn lại hành trình miệt mài đèn sách của Tóc Tiên, fan được truyền thêm nguồn động lực to lớn. Bởi lẽ, Tóc Tiên từng là học sinh chuyên Sinh tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM, niên khóa 2004 - 2007.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, Tóc Tiên xuất sắc đỗ ba trường là Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Bách Khoa TP.HCM và Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Thuận theo nguyện vọng và định hướng của gia đình, Tóc Tiên trở thành sinh viên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền - trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Tóc Tiên đỗ vào trường Đại học Y Dược TP.HCM với số điểm 25,5, trong đó môn Sinh đạt điểm 10 điểm.

Sau thời gian ngắn học tập trong nước, Tóc Tiên sang Mỹ du học chuyên sâu hơn về nghề. Dẫu vậy, khi vừa trải qua 2/3 chặng đường, với 6/9 năm theo kế hoạch học tập, cô đã quyết định ngừng việc học và quay về Việt Nam theo đuổi ước mơ làm ca sĩ. Giọng ca sinh năm 1989 từng cho biết nếu ngày xưa không làm ca sĩ thì có thể cô cũng không tốt nghiệp ngành Y được vì không đủ đam mê.

Tóc Tiên có gì ở tuổi 37?

Với nền tảng hoạt động ca hát, nhảy múa từ năm 13 tuổi và vẫn thường xuyên đi hát lúc ở Mỹ nên ngay khi trở về Việt Nam, Tóc Tiên đã làm nóng tên tuổi bằng cách tham gia chương trình The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015. Những sân khấu bùng nổ như Ngày Mai, Vũ Điệu Cồng Chiêng giúp Tóc Tiên chinh phục đông đảo khán giả. Sau hơn 10 năm làm việc chăm chỉ, Tóc Tiên đã "bỏ túi" nhiều bản hit đình đám như Có Ai Thương Em Như Anh, Em Không Là Duy Nhất, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới...

Sự nghiệp ca hát của Tóc Tiên nở rộ, duy trì sức nóng suốt nhiều năm qua.

Năm 2024, Tóc Tiên gây chú ý với hành trình "tìm lại lửa nghề" tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió và trở thành Quán quân của mùa giải. Sau đó, Tóc Tiên thực hiện các dự án âm nhạc cá nhân như tổ chức fancon, ra mắt bản trình diễn cho ca khúc Đậm Đà - tiết mục solo tại Chung kết Chị Đẹp Đạp Gió...

Tóc Tiên để lại nhiều dấu ấn tại Chị Đẹp Đạp Gió, dẫn dắt đồng đội mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như Chân Ái, Tết "Gòy" Cưới Luông, Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi...

Ngoài ra, Tóc Tiên còn đảm nhận vai trò mentor tại chương trình Tân Binh Toàn Năng, cùng với Kay Trần, SOOBIN đào tạo cho thế hệ nghệ sĩ trẻ như: Hồ Đông Quan, WONBI, Long Hoàng, Đức Duy, Thế Vĩ...



Đầu năm 2026, thông tin Tóc Tiên﻿ và Hoàng Touliver﻿ chia tay sau 6 năm về chung nhà khiến fan tiếc nuối nhưng trân trọng lựa chọn kết thúc trong văn minh của cặp đôi.

Trong một phỏng vấn cùng Hoa Học Trò Online, Hồ Đông Quan đã bày tỏ sự biết ơn đối với những bài học, những lời nhận xét của Tóc Tiên dành cho anh. Trong đó, nhân dịp sinh nhật của nữ ca sĩ (13/5), giọng ca Gen Z gửi lời chúc đến đàn chị: "Em xin chúc chị Tóc Tiên sẽ có một tuổi mới nhiều niềm vui và những sản phẩm sắp tới của chị ra sẽ 'trộm vía', vẫn đỉnh như những gì mà chị đã thể hiện". Nhiều khán giả mong chờ Tóc Tiên sẽ nhanh chóng trở lại đường đua V-Pop với những sản phẩm âm nhạc chất lượng.