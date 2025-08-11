Phấn đấu thu ngân sách năm nay tăng ít nhất 25%

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 230/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Chính phủ lưu ý, cần khắc phục khó khăn, hạn chế, bất cập để tranh thủ thời gian, tận dụng mọi cơ hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 8,3 - 8,5%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân dưới 4,5%, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng năm 2026 đạt từ 10% trở lên.

Chính phủ yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo dõi chặt chẽ tình hình quốc tế, khu vực và tác động đối với kinh tế - xã hội nước ta để phân tích, dự báo, tham mưu, phản ứng chính sách, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ. Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ động tính toán, sớm chuẩn bị các phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá, bảo đảm ổn định thị trường, không để đầu cơ, tăng giá…; phấn đấu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2025 theo mục tiêu đề ra.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng. Điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất; đa dạng hóa các kênh cung ứng ngoại tệ, ổn định giá trị đồng Việt Nam, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.

Theo nghị quyết, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hải quan; tiếp tục mở rộng cơ sở thu, nhất là thu từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống…; xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm về hóa đơn, chứng từ, thanh toán mua bán, giao dịch hàng hóa, dịch vụ.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, trong đó tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 7 tháng cuối năm để hỗ trợ an sinh xã hội, xây dựng trường nội trú, bán trú cho học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, đặc khu, hải đảo và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ ngay để chống lãng phí, tiêu cực.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, quyết liệt tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đến hết quý III đạt trên 60% và hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; giao chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng đến từng chủ đầu tư; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt theo quy định. Kiên định mục tiêu, yêu cầu bảo đảm chất lượng đầu tư công, chất lượng dự án, công trình, tránh lãng phí.

Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, bảo đảm tổng số dự án nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 không quá 3.000 dự án (bao gồm cả dự án chuyển tiếp và dự án mới).