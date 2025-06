Phân bón tháp cao sản xuất ngay tại Việt Nam - giải bài toán tối ưu chi phí trong canh tác

Trước tình trạng giá nhiều loại phân bón biến động mạnh trong những tháng đầu năm, nông dân khắp cả nước đang đối mặt áp lực tăng chi phí đầu vào, phân bón tháp cao NPK Stavin Anh Kiệt – sản phẩm sản xuất tại cụm công nghiệp Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương được xem là một giải pháp khả thi, giúp giảm giá thành, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho cây trồng.

Toàn bộ dây chuyền sản xuất phân bón tháp cao NPK Stavin Anh Kiệt được đặt tại nhà máy ở tỉnh Hải Dương. Năm 2016, nhà máy chính thức được khởi công, sau 7 năm nỗ lực, tới năm 2023, nhà máy chính thức đi vào vận hành sản xuất và thương mại sản phẩm. Quy trình sản xuất được vận hành khép kín, nghiêm ngặt. Từ khâu đầu vào – nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo độ tinh khiết đến khâu sản xuất được lập trình, tự động hóa, lấy chất lượng sản phẩm làm trọng tâm để phát triển sản xuất, Anh Kiệt đầu tư vào yếu tố nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo giám sát, kiểm định từng lô sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chí cao về chất lượng.

Ông Trần Văn Hoàn, một nông dân trồng lúa tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, đánh giá cao hiệu quả của phân bón tháp cao NPK Stavin Anh Kiệt làm cho cây lúa có bộ rễ chắc khỏe, tăng năng suất lên hơn 3 tạ một sào trong khi lượng bón lại giảm rõ rệt – chỉ cần khoảng 50kg/ha (giảm khoảng ⅓ so với trước đây). Sản phẩm cũng đã được bà con ở nhiều địa phương trên cả nước tin dùng trên đa dạng nhóm cây trồng: từ lúa, ngô, tới cây ăn trái như sầu riêng, thanh long, xoài, vải, mận. Kết quả cho thấy ngoài việc năng suất cây trồng tăng rõ rệt thì chất lượng hạt và trái đều được cải thiện, có thể đánh giá ngay thông qua cảm quan: hạt đồng đều, trái cây tăng độ ngọt và độ giòn. Trong khi đó, do giảm đáng kể lượng bón nên bà con tiết kiệm chi phí đầu vào, tối ưu sản xuất và có thu nhập cao hơn so với các vụ trước.

Bên cạnh sản phẩm, Anh Kiệt cũng có đội ngũ kỹ thuật viên thực địa, thường xuyên hướng dẫn bà con về liều lượng, thời điểm và phương pháp bón phân phù hợp với từng loại đất, từng giai đoạn phát triển của cây trồng. “Đồng hành cùng nông dân ngay từ khâu chuẩn bị đất, phục hồi cây, cho đến khi thu hoạch, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất cho mỗi vụ mùa” là phương châm hoạt động được Anh Kiệt sát sao thực hiện.

Với nỗ lực giảm bớt gánh nặng tài chính cho người nông dân và đồng thời giúp bà con nâng cao năng suất cây trồng, các sản phẩm phân bón NPK tháp cao Stavin Anh Kiệt vì thế đã được bà con nhiều địa phương tin tưởng, cho phản hồi tích cực và được nhiều chuyên gia khuyến nghị sử dụng.