Phá vỡ thế thống trị của rap Việt

TPO - Ca khúc "Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế" nhanh chóng dẫn đầu cùng lúc ở top trending YouTube và danh sách thịnh hành nhạc Việt trên Spotify. Sau một tuần, ca khúc duy trì trong top 3, giúp Min có cú tái xuất ấn tượng.

Sự nghiệp âm nhạc của Min đã lên tới đỉnh cao từ MV Trên tình bạn dưới tình yêu. Nữ ca sĩ thừa thắng xông lên, phát hành album 50/50 với sản phẩm chủ lực là MV Cà phê. Dù vậy, trừ Cà phê, các ca khúc còn lại trong album đầu tay của Min không gặt hái quá nhiều thành công.

4 năm qua, Min hoạt động cầm chừng, khiến vị thế của cô trên thị trường suy giảm. Sự nghiệp của nữ ca sĩ gặp trắc trở vì những biến cố liên quan đến bạn trai tin đồn 16 Typh. Min chưa một lần lên tiếng nhưng rắc rối bủa vây cô, đặc biệt là bê bối 16 Typh mâu thuẫn với Thành Draw, bị đối phương vạch trần câu chuyện đời tư và Min lại bị lôi vào tranh cãi.

Sau tất cả, Min trở lại với album mới, mang năng lượng dồi dào để thắp lại lửa nghề của nữ ca sĩ. Nhưng ở đó vẫn có những chất riêng của Min, một phong cách đã định hình sẵn để giúp cô trụ vững ở thị trường hơn 10 năm.

Min tiếp tục thành công khi kết hợp cùng Kai Đinh.

Công thức thành công của Min

Với ca khúc Chẳng phải tình đầu sau đau đến thế, Min kết hợp với Kai Đinh, Producer…, TDK, rapper Dangrangto và An Trần Saxophone. Kai Đinh và Min là cặp bài trùng của nhạc Việt, cùng nhau đẩy tên tuổi đi lên qua loạt bản hit Có em chờ, Để tôi ôm lấy giai điệu này. Và với sản phẩm mới nhất, cả hai đang trên đường tạo nên bản hit lớn nhất của Vpop ở những tháng cuối năm.

Min và Kai Đinh đã cùng nhau tạo ra các bản nhạc pha trộn giữa Ballad, Rn’B, hướng tới màu sắc êm dịu, nịnh tai và truyền tải nội dung tích cực. Thành công bước đầu của Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế vẫn đến từ những thứ quen thuộc của bộ đôi. Ấn tượng ban đầu khi nghe ca khúc là sự dễ chịu, giai điệu viết trên vòng hòa thanh dễ nghe và có yếu tố mới ở verse rap của Dangrangto.

Giọng hát của Min sinh ra để tỏa sáng ở dòng nhạc này. Bản phối của Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế được thực hiện đơn giản, với mật độ âm thanh không quá dày. Chỉ là nhịp trống Rn’B, kết hợp cùng ambiente, synth và saxophone để bổ trợ tối đa cho Min. Giữa một thị trường nhạc Việt đang ngập tràn nhạc rap, hay một chuỗi sản phẩm về dance, EDM nặng yếu tố performance từ Anh trai say hi, ca khúc của Min được khán giả gọi như bản nhạc chữa lành.

Một trong những lý do quan trọng dẫn đến thành công của Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế là tính cảm xúc. Lời bài hát như viết về chính câu chuyện mà Min phải trải qua trong thời gian vướng tin đồn hẹn hò với 16 Typh. Đó là: “Cảm ơn vì đã dám buông tay / Không níu giữ giấc mộng này”. Những lời bàn tán, tranh luận xuất hiện, bên cạnh sự đồng cảm của khán giả cho câu chuyện của Min trong bài hát, cùng cộng hưởng để đẩy Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế nổi lên.

Sau cùng, sự góp mặt của Dangrangto góp công không nhỏ giúp Min trở lại vị thế thống trị nhạc Việt. Dangrangto bước ra ánh sáng từ Rạp Việt mùa 4 và có bước thăng tiến thần tốc để là tân binh nổi trội nhất nhì nhạc Việt. Nam rapper là cỗ máy “featuring”, với rất nhiều lần hiện diện trong vai trò nghệ sĩ khách mời và đa số đều để lại dấu ấn.

Ở Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế, lựa chọn mời Dangrangto của Min đã thành công ở cả phương diện giúp bài nhạc có màu sắc mới và cộng hưởng tên tuổi.

Juky San và Binz gây bất ngờ trên đường đua.

Phá vỡ thế thống trị của nhạc rap

Trước khi Min tái xuất đường đua, nhạc Việt chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của nhạc rap trong một tháng. Lần lượt MCK, Obito, Rhymastic và Low G phát hành nhạc mới, thành tâm điểm thu hút khán giả. Khi Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế ra mắt, ca khúc của Min vượt lên tất cả, ngoài YouTube còn đạt thành công song song ở các nền tảng nhạc số.

Sau một tuần, bản Official Audio của Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế hút gần 3 triệu view. Min cùng Dangrangto phát hành thêm phiên bản Visual Stage cho ca khúc, tiếp tục gây sốt trên top trending. Với 2 phiên bản cho một bài nhạc cùng lúc hiện diện trong top 5 âm nhạc thịnh hành, Min đã làm được điều mà nhiều đồng nghiệp không thể trong 2 tháng gần đây.

Tuy nhiên, thế thống trị của Min bị đe dọa vì sự trở lại của Binz và Juky San. Ở top trending YouTube, vị trí dẫn đầu (BXH tổng) đã thay đổi cục diện với sự vươn lên của Juky San và buitruonglinh trong ca khúc Người đầu tiên. Với BXH dành riêng cho âm nhạc trên top trending, vị trí dẫn đầu đang thuộc về Binz.

Thêm một rapper có sản phẩm đứng đầu top trending. Song, Binz trong ca khúc Em lại không còn chất của một rapper Binz. Thay vào đó là Binz chuyển hướng hát trọn vẹn cả bài, đưa khán giả trở lại cảm xúc của người được ví như "nhà thơ" của rap Việt với các sản phẩm OK, Sofar.

Sự vươn lên của Juky San là bất ngờ lớn ở giai đoạn này của nhạc Việt. Cô vượt qua nhiều cái tên cứng cựa khác như Bích Phương, Captain Boy và một loạt ca khúc từ Live stage 3 của Anh trai say hi để hiện diện ở top đầu, cạnh tranh trực tiếp với Binz và Min.

Sau Em xinh say hi, Juky San có bước tiến đột phá và đưa tên tuổi phủ sóng nhiều hơn. Thành công bước đầu của ca khúc Người đầu tiên có dấu ấn lớn từ buitruonglinh, người đang hot khi tham gia Anh trai say hi.