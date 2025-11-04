Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Điểm tên ca khúc dung tục chưa bị xóa

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Nhạc anh", bản rap gây tranh cãi về ca từ nhạy cảm của Andree Right Hand, vẫn hiện diện ở các nền tảng nghe nhạc. Trong khi đó, Andree đã xóa MV "Em iu".

Trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ khán giả, nhiều rapper đã ẩn hoặc xóa các MV (Music Video) nhạy cảm trên nền tảng YouTube. Andree, một trong những nghệ sĩ bị điểm tên làm sản phẩm "bẩn", đã gỡ nhiều bài nhạc có ca từ nhạy cảm nhưng chưa triệt để. Sau Andree, nhiều rapper khác tiếp tục bị điểm tên trong cuộc thanh lọc nhạc rap.

Hai bản rap nhạy cảm của Andree

Giữa ồn ào, Andree thành trung tâm của giới rap Việt khi từng phát hành một loạt ca khúc nhạy cảm. Đó là những bản rap đưa chất cấm vào ca từ hoặc là nội dung nhạy cảm, gợi dục. Vì Andree, Soobin Hoàng Sơn phải xóa ca khúc Luật anh. Hai bản rap CLMEKẹo của Andree nằm trong danh sách bị Công an TPHCM cảnh cáo.

Khán giả tiếp tục gọi tên Andree với hàng loạt sản phẩm tranh cãi khác như Krazy (ft Binz), Em iu (ft Wxrdie, Bình Gold), D.C.M.E (ft Rhymastic) và Nhạc anh. Tính đến ngày 4/11, MV Em iu đã biến mất khỏi nền tảng YouTube khi chỉ trích từ khán giả ngày càng lớn.

base64-17255576632101093611486.jpg
andree-right-hand-thoi-ky-dau-tu-cong-dong-hip-hop-underground.jpg
Andree - cái tên tâm điểm trong cuộc thanh lọc nhạc rap.

Nhạc anh thì vẫn tồn tại. Đây là bản rap có nội dung táo bạo, nhạy cảm về gợi dục như: "Trường mà anh học lấy bằng tốt nghiệp ở ngoài đường / Nhạc anh đã viết phải cùng với bruh ở trên giường / Ai đang nằm dưới phát âm thanh kêu ah ah".

Tục tục là phần ca từ gây tranh cãi trong Nhạc anh: "Nhạc anh là đèn màu, chất kích thích và Champagne / Nhạc anh là tin nhắn làm em phải nhớ đến thăm anh / Anh sẽ là chàng trai hằng ngày em thầm thường / Uh, nên đầu gối ban đêm sẽ thường thâm".

Đổi tư thế, bản rap nhạy cảm khác của Andree khi kết hợp với Donal Gold, chưa bị gỡ khỏi nền tảng. Donald Gold là nghệ danh khác của Bình Gold - rapper vừa bị khởi tố về tội cướp tài sản. Bên cạnh đó, một rapper khác thường xuyên kết hợp với Andree là Wxrdie cũng bị điểm tên trong "danh sách đen".

Wxrdie được xem là truyền nhân của Andree với chất âm nhạc bay bổng, "ăn chơi". Nhạc trap căng nhất 2023 (Wxrdie ft JasonDilla và 24k.Right) là một trong những sản phẩm nhạy cảm của Wxrdie, đặc biệt trong verse rap đầu tiên với lyrics: "Uống rượu hút ** khiến tao nghe gật đến gãy cổ

Giới rap hỗn loạn

Từ sự cố của rapper Chị Cả đến Chí, Low G và bộ đôi B Ray - Young H, giới rap Việt từng nhiều phen chao đảo vì các sản phẩm nhạy cảm bị khán giả điểm tên. Cho đến sự cố mới nhất, rap Việt đã hỗn loạn vì mức độ nghiêm trọng, khiến nhiều rapper phải chủ động xử lý trước khi bản thân bị điểm tên.

Xóa nhạc trên các nền tảng là cách nhanh nhất để các rapper tự cứu mình. Binz đã xóa nhiều MV triệu view trên YouTube. Rhymastic cũng gỡ loạt sản phẩm, trong đó có bản rap Chưa từng cheer ly mới phát hành từ 2 tuần trước. Sự nghiệp chướng của Pháo cũng không còn xuất hiện ở cả YouTube và nhạc số.

552195678-18367842835158483-2116150667102047981-n.jpg
560895332-1330264011799378-6800270122269937323-n.jpg
Robber, Rhymastic chủ động xóa nhạc.

Hustlang Robber, quán quân Rap Việt mùa 4 và là cái tên đang nổi của rap Việt, bất ngờ gỡ MV Slatt On khỏi tất cả nền tảng. Đây là bản hit lớn nhất sự nghiệp của Robber và có sức ảnh hưởng trong rap Việt. Vì ca từ nhạy cảm, Robber gỡ Slatt On để tránh rắc rối trong lúc đang tham gia game show Anh trai say hi.

Chiến dịch xóa nhạc, ẩn dấu vết không chỉ dừng lại ở nhóm rapper đình đám hoặc tên tuổi đang lên của rap Việt. Nhiều rapper ở underground, thậm chí là những newbie (tân binh) cũng đổ xô tháo gỡ sản phẩm. Điển hình là ca khúc Nâng tầm cuộc chơi 2.0 của bộ ba rapper Cậu Phát, Rocky CDE và Richchoi.

Nâng tầm cuộc chơi là bản rap có ca từ mạnh mẽ, ẩn ý công kích người khác. Đây là điểm sáng của nhạc rap trong một tháng qua, với thành tích nhanh chóng cán mốc triệu view, chinh phục các rap fan. Tuy nhiên, ngay cả khi chưa được nhắc tên, bộ ba rapper đã chủ động ẩn MV.

Loạt ca khúc nhạy cảm được tháo gỡ, song chỉ mang tính "chữa cháy" tạm thời để cứu chính chủ. Thực tế là các ca khúc đã phủ sóng khắp nơi, từ các phiên bản remix (làm mới) hoặc được người khác đăng lại. Với riêng nền tảng mạng xã hội TikTok, từng ca khúc đều viral theo cách khác nhau và hoàn toàn mất kiểm soát.

Giới rap Việt từng có giai đoạn dài được ví như "những người ngoại đạo", với các bản rap không có giới hạn về ca từ. Sự cố mới nhất là lời cảnh báo cho các rapper đang hoạt động trên thị trường âm nhạc. Một sản phẩm nhạc rap khi phát hành rộng rãi trên thị trường, từ nền tảng YouTube đến nhạc số, cần được chắt lọc kỹ lưỡng ca từ và truyền tải nội dung phù hợp.

Với những sản phẩm gai góc, mang văn hóa đặc trưng của rap cội nguồn Âu - Mỹ, các rapper cần khoanh vùng, có phương án phát hành phù hợp để không rơi vào bi kịch phải xóa nhạc như Robber, Binz, Pháo, Rhymastic.

Hương Ly
#rap Việt #nhạc nhạy cảm #Andree #Binz #xóa nhạc #rap Việt Nam

Cùng chuyên mục