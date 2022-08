Phá chuyên án mua bán người qua biên giới, giải cứu 2 mẹ con

TPO - Bằng nhiều thủ đoạn, Vi Thị Chiên và Lô Thị Thường đã dụ dỗ và bán 2 mẹ con chị M. qua biên giới.

Sáng 4/8, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Vi Thị Chiên (SN 1969) và Lô Thị Thường (SN 1975, cùng trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) về tội “Mua bán người”.

Trước đó, vào đầu năm 2022, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an huyện Tương Dương phát hiện một đường dây nghi vấn về hoạt động mua bán người xảy ra trước đây trên địa bàn xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương) với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau một quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định vào năm 2007, trong một lần trở về Việt Nam từ bên kia biên giới, Lô Thị Thường đã đặt vấn đề với Vi Thị Chiên tìm người, giới thiệu và giao cho Thường để đưa sang biên giới bán thu lợi. Nếu vụ việc trót lọt, Thường sẽ chia tiền “hoa hồng” cho Chiên.

Biết được chị M.T.M (SN 1981, trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương) đang nuôi con nhỏ và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bằng nhiều thủ đoạn, Vi Thị Chiên đã dụ dỗ, lừa gạt để hai mẹ con chị M. đồng ý đi qua biên giới, sau đó bán chị M. và con trai với giá 90 triệu đồng.

Thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 31/7, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tương Dương tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Chiên và Thường về hành vi mua bán người, đồng thời giải cứu thành công 2 mẹ con chị M.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.