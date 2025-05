P&G Việt Nam và Central Retail Việt Nam phát động chương trình trồng rừng năm 2025

Chương trình trồng rừng “Forests for Good – Vì Một Việt Nam Xanh” (Vì một Việt Nam xanh) năm 2025 do P&G Việt Nam và Central Retail Việt Nam phối hợp triển khai đã chính thức được phát động ngày 27/5/2025, tại siêu thị GO! An Lạc (TP. Hồ Chí Minh).

Đây là lần thứ ba chương trình ý nghĩa này được triển khai nhằm hướng tới mục tiêu mới - trồng 35.000 cây rừng trên khắp cả nước trong vòng 3 năm, góp phần gia tăng mảng xanh tại Việt Nam. Đặc biệt, chương trình không chỉ thể hiện cam kết lâu dài của hai doanh nghiệp đối với môi trường, mà còn nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, với sự góp mặt của ban lãnh đạo P&G Việt Nam, Central Retail Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia. Tại Lễ phát động năm nay, chương trình càng thêm sôi nổi, với sự xuất hiện của ca sĩ Isaac, gương mặt quen thuộc đã đồng hành cùng sáng kiến này suốt ba năm qua. Điểm nhấn của sự kiện chính là lễ ký cam kết trồng rừng, nơi các đối tác cùng nhau đặt bút ký kết, thể hiện quyết tâm đồng lòng vì một Việt Nam xanh hơn, bền vững hơn. Ông Marwane Tahri, Tổng giám đốc Công ty P&G Việt Nam, chia sẻ: "Trong 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, P&G luôn hướng đến việc tạo ra những giá trị tích cực và bền vững cho cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi tự hào đánh dấu cột mốc ý nghĩa này bằng cách góp phần gia tăng mảng xanh tại Việt Nam thông qua chương trình Forests for Good. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự đồng hành quý báu của Central Retail Việt Nam, Gaia Nature Conservation, các đại sứ thương hiệu, toàn thể nhân viên và người tiêu dùng trên khắp cả nước, những người đang cùng chúng tôi tạo nên một Việt Nam xanh hơn mỗi ngày.” Nhìn lại chặng đường từ năm 2023 đến 2024, chương trình đã trồng được 14.000 cây xanh tại các khu rừng có giá trị sinh thái cao như Xuân Liên (Thanh Hóa), Đồng Nai, Cà Mau và Tà Cú (Bình Thuận). Không chỉ dừng lại ở việc trồng cây, chương trình còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến cộng đồng. Bước sang năm 2025, chương trình “Vì một Việt Nam xanh” sẽ tiếp tục với kế hoạch trồng 20.000 cây tràm nước tại Nông Trường Mùa Xuân (tỉnh Hậu Giang), bên cạnh tổ chức ngày tình nguyện trồng rừng tiếp theo dành cho nhân viên với 1.000 cây rừng. Trên diện tích 0,5 ha đất hoang hóa, một cánh rừng tràm sẽ được hình thành, không chỉ hấp thụ hơn 100 tấn khí CO₂ mỗi năm, mà còn mở ra mái nhà xanh cho hơn 20.000 cá thể chim hoang dã thuộc 50 loài khác nhau, trong đó có những loài quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam. Dự án hứa hẹn mang lại lợi ích sinh thái và kinh tế thiết thực cho cộng đồng địa phương, những người đang ngày ngày sống chung với biến đổi khí hậu. Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, chia sẻ:“Trong suốt ba năm qua, hành trình cùng sáng kiến “Vì một Việt Nam xanh” đã phát triển từ một chiến dịch đơn lẻ thành một phong trào tập thể mạnh mẽ vì sự bền vững. Khi các thách thức môi trường đòi hỏi sự chung tay mạnh mẽ từ cộng đồng và doanh nghiệp, chúng tôi đã đặt ra mục tiêu mới đầy tham vọng: tăng gấp đôi số lượng cây được trồng trong năm nay, hướng đến tổng cộng 35.000 cây xanh phủ xanh nhiều vùng sinh thái trên khắp Việt Nam. Thông qua sáng kiến này, chúng tôi một lần nữa tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Chương trình là minh chứng rõ nét cho nỗ lực tích cực của Central Retail Việt Nam trong việc chung tay hiện thực hóa mục tiêu quốc gia quan trọng này, góp phần thúc đẩy một tương lai bền vững và kiên cường hơn cho Việt Nam.” Người tiêu dùng có thể dễ dàng chung tay đóng góp vào chương trình ý nghĩa này bằng cách mua sắm các sản phẩm của P&G tại hệ thống siêu thị của Central Retail Việt Nam. Cụ thể, từ ngày 22/5 đến 18/6/2025, khi mua các sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình bao gồm Ariel, Downy, Pantene, Gillette, Olay, Head & Shoulders… với hóa đơn từ 399.000 VNĐ trở lên tại hệ thống GO! và Tops Market, khách hàng sẽ đóng góp trồng một cây rừng cho chương trình. Đặc biệt, người tham gia sẽ nhận được chứng nhận cây xanh điện tử như một lời ghi nhận đầy ý nghĩa cho lựa chọn tích cực vì môi trường. P.V