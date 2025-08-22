Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Pearl Beach Hotel – trả nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo tại Quy Nhơn

P.V

Pearl Beach Hotel ở Quy Nhơn được biết đến như một nơi kiến tạo nên những trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo. Khách sạn này nổi bật với không gian sang trọng, dịch vụ đẳng cấp và vị trí đắc địa gần biển, hứa hẹn mang đến những kỳ nghỉ đáng nhớ cho du khách.

Biết đến khu nghỉ dưỡng cao cấp Đại Phú Gia là khách sạn Pearl Beach Hotel– nơi kiến tạo nên những trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo, vượt trên mọi mong đợi.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, giữa lòng phường Quy Nhơn Đông năng động, Pearl Beach Hotel chuẩn 3 sao nổi bật với kiến trúc sang trọng, tinh tế và một không gian sống xanh, trong lành hiếm có.

khach-san-bien-ngoc-ngay-long-quy-nhon.jpg

Theo đại diện của Pearl Beach Hotel, điều làm nên sự độc đáo của khách sạn chính là tầm nhìn tuyệt mỹ ra Đầm Thị Nại – một trong đầm nước tự nhiên lớn thứ nhì Việt Nam.

Mỗi sáng du khách sẽ được tận hưởng sự mát dịu khi hoà mình vào dòng nước của hồ bơi trên tầng 9 của khách sạn. Từ không gian nhà hàng bạn thưởng thức bufet mỗi sáng, bạn sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh thủy mặc sống động, với mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh nắng ban mai, những chiếc thuyền đánh cá trên đầm, và những chiếc quạt điện gió từ những dãy núi xa xa mờ ảo. Khi hoàng hôn buông xuống, cảnh sắc nơi đây lại càng thêm lãng mạn, với sắc cam, tím nhuộm cả một vùng trời, mang đến cảm giác thư thái và bình yên tuyệt đối.

khong-gian-ly-tuong-nhin-tu-phong-ngu-ngam-view-dam-thi-nai.jpg

Ông Trương Văn Thắng, Giám Đốc Khách sạn Pearl Beach Hotel Quy Nhơn chia sẻ: Với mong muốn mang đến một kỳ nghỉ đúng nghĩa, chúng tôi đã đầu tư tỉ mỉ vào từng chi tiết. Mỗi phòng tại khách sạn đều được thiết kế như một tổ ấm riêng, đầy đủ tiện nghi hiện đại nhưng vẫn giữ được nét ấm cúng, sang trọng. Toàn bộ nội thất được chọn lọc kỹ càng, từ bộ ga trải giường êm ái đến những vật dụng trang trí tinh xảo, tất cả đều nhằm đảm bảo sự thoải mái tối đa cho quý khách.

3.jpg

Ngoài cảnh quan thiên nhiên và không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, chất lượng dịch vụ là yếu tố được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm và chu đáo luôn sẵn sàng phục vụ quý khách 24/7. Dù là hỗ trợ đặt tour du lịch, sắp xếp bữa tối lãng mạn bên bờ đầm hay chỉ đơn giản là tư vấn những điểm đến hấp dẫn tại Quy Nhơn, chúng tôi luôn làm việc với sự nhiệt tình và chuyên nghiệp cao nhất.

toa-lac-vi-tri-dac-dia-trong-khu-do-thi-dai-phu-gia-ben-dam-thi-nai.jpg

Đến với Pearl Beach Hotel, bạn không chỉ được nghỉ dưỡng mà còn được trải nghiệm một phong cách sống đẳng cấp, thư giãn dưới ánh hoàng hôn thơ mộng. Dù bạn là khách du lịch trong nước hay quốc tế, chúng tôi tin rằng Pearl Beach Hotel sẽ là điểm đến lý tưởng để bạn khám phá vẻ đẹp của Quy Nhơn và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Hãy để Pearl Beach Hotel trở thành ngôi nhà thứ hai của bạn, nơi mọi lo toan được gác lại và bạn chỉ còn lại sự thư thái, an yên trong tâm hồn.

P.V
