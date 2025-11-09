OTP mạnh nhất "Say Hi" mùa 2: Tính cách "trái dấu", luôn quan tâm nhau mọi lúc

HHTO - Đây là hai Anh trai được yêu thích nhất trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2, trở thành OTP "cực mạnh" trong lòng khán giả.

Nếu phải chọn ra OTP mạnh nhất Anh Trai "Say Hi" mùa 2 hiện tại thì Mason Nguyễn và CONGB chắc chắn là ví dụ dẫn đầu. Hai Anh trai cùng sinh năm 2000 đã có hành trình thân thiết đến không ngờ kể từ khi tham gia chương trình, trở thành cặp đôi được khán giả và ngay cả những Anh trai khác yêu thích.

Ngay từ tập 1 của Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Mason Nguyễn và CONGB đã trở nên thân thiết khi chung Liên quân 2 và nhóm Hermosa. Sau đó, Mason Nguyễn và CONGB tiếp tục chung nhóm lớn của vòng Live Stage 2, đánh dấu lần thứ 3 cùng sát sánh.

Đến Live Stage 3, Mason Nguyễn mong muốn về đội CONGB nhưng bị từ chối, phải ra đảo hoang.

Bên cạnh những khoảnh khắc "sát cánh" ở hậu trường, cặp đôi MasonB này có không ít khoảnh khắc thân thiết, khiến khán giả thích thú. Cả hai thường xuyên quay video "đu trend" chung, gọi nhau livestream hay bình luận rôm rả trên mạng xã hội.

Độ thân thiết của Mason Nguyễn và CONGB khiến TEZ đứng ra làm "thuyền trưởng", chủ động tiết lộ nhiều chuyện về đôi bạn đồng niên này: Mason Nguyễn đưa CONGB về dù quãng đường cách hơn 10km, hay những lần "đánh lẻ" đi chơi,...

Buitruonglinh có suy luận bất ngờ về Mason Nguyễn và CONGB. Nguồn: @aline8502

Cả hai dành cho nhau sự quan tâm tinh tế, chân thành sau mỗi live stage.

Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy một "nhân cách khác" của Mason Nguyễn - một rapper vốn được biết đến bởi sự gai góc, lạnh lùng và có phần nổi loạn - khi xuất hiện cùng với người bạn đồng niên nhẹ nhàng, thân thiện như CONGB.

Chính sự "trái dấu" về tính cách lẫn giao diện của cả hai đã tạo nên "nam châm" thu hút nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả. Một số fan còn "thắp nến" CONGB và Mason Nguyễn sẽ có nhiều màn kết hợp âm nhạc hơn trong tương lai.