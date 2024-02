Ông Trần Thanh Mẫn: 'Cấm tuyệt đối tài xế uống rượu bia khi lái xe, đất nước mới bình yên'

TPO - Trước tình trạng mỗi năm có hàng chục nghìn người chết và bị thương vì tai nạn giao thông, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cấm tuyệt đối tài xế uống rượu bia khi lái xe, đất nước mới bình yên.

Đánh giá cao việc kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn

Sáng 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, cử tri và nhân dân đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn.

Cử tri và nhân dân hoan nghênh các cấp chính quyền đã có những giải pháp đảm bảo đầy đủ hàng hóa và kiểm soát giá cả để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán; các hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Đặc biệt, cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc ra quân kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn đối người điều khiển phương tiện giao thông, làm tăng ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ…

Cũng theo ông Bình, cử tri cho rằng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay đã và đang tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều vụ án về tham nhũng, tiêu cực mới được phát hiện; sự phối hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả; gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với công tác tổ chức, cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định về kỷ luật của Đảng, Nhà nước và xử lý hình sự; khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đem lại niềm tin cho nhân dân.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cũng bày tỏ sự lo lắng về tình trạng động đất vẫn tiếp tục xảy ra tại Kon Tum; tình trạng sản xuất, mua bán và sử dụng pháo trái phép còn diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán; tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo nhưng vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết làm chết và bị thương nhiều người...

Làm việc xuyên Tết, xử lý vi phạm không có vùng cấm

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhất trí cao với báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội. Cử tri và nhân dân ghi nhận các nỗ lực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại các địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Bộ Công an đã có chỉ đạo từ sớm, từ xa, triển khai sớm mệnh lệnh của bộ trưởng về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự cho dịp Tết.

Nhờ sự chủ động nhập cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang cả nước, trong đó có lực lượng công an làm nòng cốt, Tết Nguyên đán đã đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Bộ Công an đã góp sức để đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ, nghiêm trọng.

Về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ông Hùng khẳng định, các lực lượng đã thực hiện quyết liệt, làm việc xuyên Tết, xử lý các hành vi vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; tập trung xử lý các hành vi, nguyên nhân chủ yếu gây ra vi phạm luật giao thông.

Theo ông Hùng, tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết cơ bản được đảm bảo, số vụ tai nạn tuy có tăng, nhưng số người tử vong hoặc bị thương đã giảm. Các lực lượng chức năng đã tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, do đó vấn đề đảm bảo an toàn giao thông đã được đảm bảo, được dư luận đánh giá cao.

Cũng tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, qua đó, tình trạng uống rượu, bia lái xe đã giảm hẳn trong dịp Tết, góp phần giảm cả số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương.

Trước tình trạng mỗi năm có hàng chục nghìn người chết và bị thương vì tai nạn giao thông, con số này rất lớn, theo ông Mẫn khẳng định, cần phải cấm tuyệt đối tài xế uống rượu bia khi lái xe, như thế đất nước mới bình yên.