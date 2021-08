Ông Trần Hùng bị cáo buộc 'đội mũ phớt' cho đường dây sách giáo khoa giả

TPO - Cơ quan Công an xác định, Trương Văn Công (36 tuổi, thuộc đội xung kích phường Bình An, TP Dĩ An) - thành viên tổ kiểm soát dịch COVID-19 của phường Bình An là người đã đề nghị shipper chuyển khoản 2 triệu để cho qua chốt kiểm dịch.