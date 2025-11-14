Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Thành Đạt
TPO - Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 14/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026;

15745.jpg
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay ông Trần Huy Tuấn (vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình).

Ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1975 tại Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động nhận nhiệm vụ tại tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), ông Nguyễn Tuấn Anh đã có 19 năm công tác tại hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Agribank.

15750.jpg
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh.

Thời gian 2015 - 2021, ông Nguyễn Tuấn Anh công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau đó, từ năm 2021 - 2024, ông giữ chức vụ Phó Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Tuấn Anh từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi tỉnh Yên Bái và Lào Cai sáp nhập thành tỉnh Lào Cai mới, ông Nguyễn Tuấn Anh được phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Thành Đạt
