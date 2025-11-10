Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ông Nguyễn Đức Trung sẽ được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Trường Phong
TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ, ông rất vui mừng được thay mặt Bộ Chính trị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 10/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định, ông Nguyễn Đức Trung, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung. Ảnh: N.T.P.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê quán tỉnh Thanh Hoá. Ông Trung có trình độ Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ, ông rất vui mừng được thay mặt Bộ Chính trị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

“Đây là sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị đối với phẩm chất, năng lực, uy tín và thành tích thực tiễn của đồng chí; đồng thời thể hiện quyết tâm của Trung ương trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Thủ đô gắn với việc thực hiện chủ trương bố trí chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không là người địa phương”, ông Ngọc nói.

Nêu bật những phẩm chất, năng lực của ông Nguyễn Đức Trung trong quá trình công tác thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, đồng hành để ông Nguyễn Đức Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Ảnh: N.T.P.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, được về công tác tại Đảng bộ TP Hà Nội là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

“Để xứng đáng với niềm tin đó, tôi sẽ dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ và sức lực của mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng rèn luyện giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, liêm chính trong đạo đức công vụ, tận tâm tận lực biến áp lực thành động lực sâu sát cơ sở, gần gũi, tôn trọng nhân dân, lắng nghe và cầu thị học hỏi”, ông Trung nói.

Ông Trung cho biết, sẽ nguyện toàn tâm, toàn ý, nỗ lực cống hiến hết mình, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân, và của Thủ đô lên trên hết, trước hết.

“Tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy, đứng đầu là Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt, hiệu quả như đồng chí Bí thư Thành ủy đã khẳng định: không có một thành công nào đến từ một cá nhân đơn lẻ; chỉ có đoàn kết, thống nhất hành động, cống hiến mới tạo nên kì tích. Đó là lời nhắc nhở sâu sắc, định hướng cho mỗi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ thành phố”, ông Trung nêu.

