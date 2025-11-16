Ông Nguyễn Chiến Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

TPO - Tại phiên thứ nhất của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra chiều 16/11, đã thống nhất hiệp thương cử 95 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, đạt tỷ lệ đồng thuận 100%.

Ngay sau phiên làm việc này, hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất khóa I đã tiến hành hiệp thương nhân sự, thống nhất tiếp tục tín nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt nam tỉnh Quảng Trị lần thứ I.

Hội nghị cũng hiệp thương cử 8 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ mới, gồm các ông: Đào Mạnh Hùng, Lê Công Cường, Nguyễn Thế Lập, Dương Tân Long, Trần Ngọc Sâm, Trần Tiến Sỹ; và hai bà: Lê Thị Mỹ Hiền, Nguyễn Thị Bích Thủy.

Ông Nguyễn Chiến Thắng (SN 1976, quê Quảng Trị) có trình độ Đại học Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như Chủ tịch UBND TP Đông Hà, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị (cũ).

Ông Nguyễn Chiến Thắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Quảng Bình – Quảng Trị, ông giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 9/2025, ông được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.