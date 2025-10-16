Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk

TPO - Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 16/10, Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay ông Nguyễn Đình Trung vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Huế.

Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ông Lương Nguyễn Minh Triết là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác, có năng lực, kinh nghiệm trong xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Quá trình công tác, ông Lương Nguyễn Minh Triết luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu giao nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Lương Nguyễn Minh Triết cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai hiệu quả chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm 2025 - 2030, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Mục tiêu xuyên suốt và cao nhất Bộ Chính trị giao là phải đưa tỉnh Đắk Lắk phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên và là một cực tăng trưởng mới của khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, tập trung hoàn thiện hạ tầng (ưu tiên kết nối giao thông với Phú Yên) và phải vận hành thật hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ Chính trị yêu cầu đánh giá cán bộ định kỳ hàng quý dựa trên kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, và xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ không hoàn thành chức trách.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lương Nguyễn Minh Triết - tân Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao trọng trách lớn lao là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khi nhận nhiệm vụ.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk cho biết, đây là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, có nhiều tiềm năng, lợi thế về kinh tế, văn hóa, xã hội, có thiên nhiên hùng vĩ, có đại ngàn, đại dương, có nền văn hóa đặc sắc, đậm đà bản sắc, có con người cần cù, sáng tạo.

Do đó, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được Đảng giao vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu cao của sự phát triển, nhất là thực hiện trọng trách mà Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ tỉnh đã đề ra, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Ngoài sự cố gắng phấn đấu của bản thân, tân Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành Trung ương; các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông hứa sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học tập, kế tục thành quả của các thế hệ đi trước, phát huy dân chủ, đoàn kết, tự lực, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.

Huỳnh Thủy
