Xã hội

Google News

Ông Lê Thanh Hải bị kỷ luật xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM và các chức vụ khác đối với ông Lê Thanh Hải, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thủ tướng Chính phủ vừa có các Quyết định ngày 12/8 về thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM và ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

128hai11.jpg
Ông Lê Thanh Hải. Ảnh IT

Cụ thể, Quyết định số 1720/QĐ-TTg nêu rõ: Thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM và các chức vụ khác đối với ông Lê Thanh Hải, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng;

Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 1261-QĐNS/TW ngày 21/5/2024 của Ban Chấp hành Trung ương.

Quyết định số 1721/QĐ-TTg nêu rõ: Thi hành kỷ luật bằng hình thức Buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng;

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 2221-QĐNS/TW ngày 27/6/2025 của Ban Bí thư có hiệu lực.

Ông Lê Thanh Hải năm nay 75 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 và 11, Ủy viên Trung ương ba khóa 9-11.
Ông Hải từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo như Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Thành ủy TPHCM.
Tháng 3/2020, ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM giai đoạn 2010-2015 do chịu trách nhiệm về những vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm.

