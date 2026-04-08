Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng

Sáng 8/4, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng tiến hành họp đoàn để xem xét, quyết định công tác nhân sự kiện toàn chức danh Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại phiên họp, trên cơ sở danh sách nhân sự được giới thiệu, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng đã thảo luận dân chủ và tiến hành thủ tục bỏ phiếu kín.

Kết quả, 19/19 phiếu (100%) tán thành, thống nhất bầu ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Ngọc Châu (bìa trái) - Chủ tịch UBND thành phố, được bầu giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Châu khẳng định đây là niềm vinh dự gắn liền với trách nhiệm lớn lao, đồng thời cam kết sẽ cùng tập thể đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Hải Phòng, đóng góp tích cực, hiệu quả vào các quyết sách quan trọng của Quốc hội trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng khóa XVI đã tiến hành phiên họp, 100% đại biểu thống nhất bầu ông Lã Thanh Tân và bà Nguyễn Thị Việt Nga tiếp tục giữ chức vụ Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP. Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc kiện toàn sớm và đồng bộ các chức danh lãnh đạo giúp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nhanh chóng ổn định tổ chức, sẵn sàng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ Quốc hội mới.