Ông Chu Phạm Ngọc Hiển tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam

P.V

Ông Chu Phạm Ngọc Hiển – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ IV tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ V.

Sáng 8/8/2025, Hội Nước và Môi trường Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần V, nhiệm kỳ 2025 -2030. Tại Đại hội, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam công bố Quyết định của Bộ Nội vụ, chính thức đổi tên thành Hội Nước và Môi trường Việt Nam.

1-6162.jpg
Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Chu Phạm Ngọc Hiển - Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam cho biết: Hội Nước và Môi trường Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người quan tâm đến lĩnh vực nước sạch và môi trường, Hội đặt dưới sự quản lý nhà nước của Bộ TN&MT (nay là Bộ NN&MT). Thời gian qua, trong điều kiện có những khó khăn, Hội đã có những cố gắng trong việc triển khai tập trung thực hiện 3 định hướng: “Đưa nước sạch đến với người nghèo, biến chất thải thành tài nguyên, cùng cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu”. Mục tiêu hoạt động của Hội là truyền thông nâng cao năng lực cho các tổ chức, đoàn thể xã hội ở cấp cơ sở, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cộng đồng trong các lĩnh vực nước, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát huy kết quả công tác của nhiệm kỳ trước, Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ V (2025 – 2030) xác định vào 4 nội dung: Chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; Nền kinh tế CO2 thấp và Net Zero.

2-1375.jpg

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định, Hội Nước và Môi trường Việt Nam là nơi tập hợp các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tham gia tư vấn, phản biện và triển khai thực hiện các vấn đề về an ninh nguồn nước, an ninh môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Thay mặt Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và những đóng góp to lớn của Hội Nước và Môi trường Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ qua. Trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và áp lực từ phát triển kinh tế, Hội luôn phát huy tối đa vai trò của tổ chức xã hội nghề nghiệp, gắn bó chặt chẽ với cộng đồng, doanh nghiệp, các nhà khoa học, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và phát triển bền vững”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói.

Phát biểu nhận nhiệm vụ và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam Chu Phạm Ngọc Hiển bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự tín nhiệm của Đại hội khi giới thiệu ông vào Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2025–2030. Ông khẳng định đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, nhất là trong bối cảnh, như Báo cáo của Bộ Chính trị đã nêu, Hội đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trong chặng đường phát triển.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ V (2025-2030) gồm: 01 Chủ tịch, 07 Phó Chủ tịch và 01 Tổng thư ký.

P.V
