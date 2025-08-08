Ô tô tải đâm sập cổng chào ở Cà Mau

TPO - Ngày 8/8, tin từ UBND xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau), trên địa bàn vừa xảy ra vụ ô tô tải va chạm làm sập cổng chào tại ấp Đầm Cùng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, xe ô tô mang biển kiểm soát số 69C-085.60, do ông Trần Đô Anh (26 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau) điều khiển, lưu thông từ dốc cầu Đầm Cùng rẽ phải vào tuyến lộ xuống chợ Đầm Cùng để lấy đồ.

Xe ô tô do ông Đô Anh điều khiển đâm sập cổng chào.

Khi xe qua cổng chào, phần trên thùng xe đã vướng vào thanh ngang nối giữa hai cột của cổng chào và làm sập cổng. Qua làm việc, đây là sự cố không mong muốn và ông Đô Anh đã thống nhất chịu toàn bộ mọi chi phí dọn dẹp, sửa chữa và khắc phục.

Hiện, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã lập biên bản vụ việc, chỉ đạo bộ phận chuyên môn ước tính thiệt hại do vụ việc gây ra và cho cá nhân ông Đô Anh ký cam kết, khắc phục, sửa chữa lại cổng chào.

Được biết, cổng chào này cao hơn 3m, ngang khoảng 4m, nằm trên tuyến đường dẫn vào chợ dài khoảng 1km. Đây là cổng chào thuộc xã Trần Thới cũ, được xây dựng khoảng năm 2018.