Ô tô lao xuống đập nước ở Quảng Ninh trong đêm, hai vợ chồng tử vong

TPO - Sáng 6/7, UBND phường Bình Khê (Quảng Ninh) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai người tử vong tại đập Bến Châu, khu Phú Ninh.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 21h30 ngày 5/7, anh Ng. Nh. H (SN 1993) và vợ là V. Th. Th. L (SN 1993), cùng trú phường Mạo Khê, rủ vợ chồng anh V. V. H (SN 1986) và chị Ng. Th. Q (SN 1994) đi chơi bằng ô tô bán tải. Khi di chuyển đến khu vực lòng đập Bến Châu, xe bị ngập nước đến nửa thân. Cả bốn người rời xe để tìm đường lên bờ trong điều kiện đêm tối.

Anh H và chị Q đã lên bờ an toàn và gọi người hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, vợ chồng anh Ng. Nh. H và chị L mất tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Bình Khê cùng công an, quân sự, người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến 5h47 sáng 6/7, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy dưới nước và đưa về Trung tâm Y tế Than khu vực Mạo Khê.

Được biết, khu vực đập Bến Châu hiện có biển cảnh báo “Khu vực nguy hiểm, không phận sự cấm vào” nhưng đang mùa nước cạn, cảnh đẹp của hồ đã thu hút người dân đến đây vui chơi, cắm trại qua đêm.

Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.