Ô tô biển số nước ngoài rơi khỏi cầu, 3 người bị thương

Xe đầu kéo biển số nước ngoài đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì đâm đổ thành cầu, lao ra ngoài và rơi xuống đất khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 28/4, một vụ tai nạn giao thông do xe đầu kéo tông vào thành cầu rơi xuống đất xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo đó, xe đầu kéo mang biển kiểm soát nước ngoài lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng Yên Bái - Lào Cai, đến km262+200 (thuộc địa phận phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ đâm vào thành cầu rồi rơi xuống phần đất trống phía dưới.

Cú va chạm mạnh khiến xe bị hư hỏng nặng. Trên xe có 3 người gồm: Nguyễn Kim C. (36 tuổi, trú tại Lào Cai); Nguyễn Thị V. (36 tuổi, trú tại Lào Cai); Chen X. (54 tuổi) bị thương. Người dân và lực lượng chức năng đã đưa 3 người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp với Công an phường Duyên Hải, Công an tỉnh Lào Cai giải quyết vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/o-to-bien-so-nuoc-ngoai-roi-khoi-cau-3-nguoi-bi-thuong-2396165.html