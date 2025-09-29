Nước sông Tô Lịch dâng cao gần 5 m

TPO - Do ảnh hưởng mưa từ bão số 10, nước sông Tô Lịch ngày 29/9 đã dâng cao lên 4,49 m, để không ảnh hưởng đến công tác thoát nước ra sông Tô Lịch, trong chiều 29/9, đập dâng Thanh Liệt đã phải xả hết cửa để nước chảy tự do.

Chiều 29/9, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước) đã có báo cáo nhanh về tình hình mưa trên địa bàn thành phố. Theo đó, tính đến 16h ngày 29/9 lượng mưa đo được tại một số khu vực dao động từ trên 50 mm đến 127 mm. Cụ thể, phường Hai Bà Trưng 91 mm, Ba Đình 54 mm, Ô Chợ Dừa 117 mm, Yên Sở 74 mm, Hoàng Liệt 61 mm, Đông Anh 112 mm, Xuân Mai 127 mm…

Mực nước trên hệ thống hồ điều hòa, sông, kênh cũng dâng cao, cụ thể Hồ Tây mực nước dâng cao 5,81 m, hồ Trúc Bạch 6,24 m, hồ Thiền Quang 4,05 m, hồ Ngọc Khánh 3, 58 m, hồ Linh Đàm 2,54 m…

Nước sông Tô Lịch đang dâng cao gần 5 m, đập dâng Thanh Liệt phải mở xả để chảy tự do.

Trên các sông như Tô Lịch tại đường Hoàng Quốc Việt mực nước dâng cao 4,49 m, sông Lừ tại cầu Sét 3,78 m, sông Kim Ngưu tại cống quay 2,85 m, sông Nhuệ tại Hà Đông 4,24 m, Hồ Hoàn Kiếm 7,74 m…



Với lưu lượng nước mưa trên, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết trên địa bàn khu vực nội thành đã xuất hiện một số điểm úng ngập, như phố Hoa Bằng (tại ngõ 99), Trần Bình (UBND phường Mai Dịch), Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện Lực), Lê Trọng Tấn, Hầm chui xe lửa Thiên Đức, Tô Hiệu, đường Quyết Thắng, Phú La, Quan Nhân, Yên Nghĩa, Hầm chui số 5, 6, Km 9 - Đại lộ Thăng Long.

Đập tràn Thanh Liệt giữ và xả nước trên sông Nhuệ. Ảnh chụp sáng 29/9.

“Đến sau 16h, các điểm ngập trên đã rút hết nước, tuy nhiên tại hầm chui số 5, 6, Km 9 - Đại lộ Thăng Long, bến xe Yên Nghĩa vẫn dềnh nước trên mặt đường. Hiện Công ty Thoát nước vẫn bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi úng ngập xảy ra” - đại diện Công ty Thoát Hà Nội nước thông tin.

Trước việc nước sông Nhuệ lên cao trong khi đập dâng lại giữ nước lại, nguy cơ gây khó khăn cho công tác ra sông Tô Lịch, chiều 29/9 trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Ban Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội (chủ đầu tư công trình đập tràn) cho biết mục đích của đập là duy trì lượng nước ổn định trên sông Tô Lịch từ 3 đến 3,5 m. Do vậy, nếu lượng nước trên sông vượt quá cao trình này thì đập sẽ xả để nước tiêu thoát ra hướng sông Nhuệ.

“Thực tế từ chiều 29/9, hai cửa xả tại đập tràn sông Tô Lịch tại Thanh Liệt đã được thu lại, nước từ thượng nguồn đang chảy tự do qua đập” - đại diện Ban Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội thông tin.