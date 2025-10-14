Nước sông rút, nhà trường kê bàn ghế bắc cầu cho học sinh vào lớp tại 'rốn lũ' Hà Nội

TPO - Dù nước lũ đã rút, nhưng sân trường tiểu học Việt Long xã Đa Phúc, Hà Nội vẫn bị ngập, thầy cô đang cố gắng khắc phục để đưa học sinh đến trường học đảm bảo an toàn.

Sáng 14/10, nhiều thôn thuộc các xã Đa Phúc, Trung Giã (TP Hà Nội) nước đã rút, người dân đang tích cực dọn dẹp nhà cửa, đưa con em đến trường học tập.

Tuy nhiên, tại trường tiểu học Việt Long (xã Đa Phúc) nước vẫn ngập nhiều nơi trong sân trường. Được biết, nguyên nhân nước tràn vào vì tiêu úng từ ruộng xung quanh khu vực. Nhà trường đã kê bàn, ghế đá cho học sinh đi qua các khu vực ngập để vào lớp học. Trong ngày 14/10, chỉ vắng 15 học sinh.

Học sinh trường tiểu học Việt Long đến trường sáng 14/10

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Thảo, hiệu trưởng trường tiểu học Việt Long cho biết, trước ảnh hưởng cơn bão số 10 và số 11, nhà trường đã chủ động nắm bắt tình hình, cũng như các chỉ đạo từ Sở GD&ĐT.

Trong 3 ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư tuần trước, nhà trường đã chuyển ngay trạng thái học trực tuyến. Tuy nhiên với đặc thù xã bị ngập sâu, có gần 300 học sinh nhà bị ngập sau lũ lụt; 5 giáo viên bị ảnh hưởng.... nhiều nhà bị mất điện, không đủ trang thiết bị, không đủ điều kiện học trực tuyến. Chính vì vậy nhà trường cũng có phương án chủ động bù bài cho các em khi đi học trở lại.

"Như thứ Bảy vừa rồi nhà trường cho học sinh đi học bù để đảm bảo chương trình học. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn cho các học sinh trong khu vực còn úng ngập phải là ưu tiên hàng đầu", ông Thảo nói.

Đối với giáo viên gặp khó khăn do mưa lũ, 22h30 tối 8/10, hiệu trưởng cùng một số giáo viên nhà trường đã đến cứu trợ cô giáo bị cô lập bên ngoài đê sông Cầu. Một thuyền chở cô giáo và đồ dùng giảng dạy, một thuyền chở gia đình cô cùng vật dụng cá nhân vào trong đê an toàn.

Hiện nước khu vực ngoài đê đã rút, một số cán bộ trong trường đã đến lau rửa, tổng vệ sinh giúp gia đình cô giáo sớm ổn định cuộc sống. Đảm bảo việc dạy học trở lại bình thường sau lũ.

Thầy, cô giáo chia quà từ Sở GD&ĐT Hà Nội thành từng suất cho học sinh

Bà Trần Thu Giang, hiệu trưởng trường Mầm non Tân Hưng cho biết, việc dạy và học tại trường đã trở lại bình thường, học sinh đã đi học đầy đủ.

Trong những ngày cao điểm ngập lụt vào 9-10/10, thôn Ngô Đạo, thôn Đạo Thượng bị ngập sâu, nhiều căn nhà bị cô lập khiến học sinh không thể đến trường. Thời điểm này, do trường nằm ở vị trí cao, không bị ngập nên nhà trường vẫn tổ chức trông giữ, chăm sóc các con ở trường an toàn đối với những gia đình đặc biệt khó khăn khi mưa lũ.

Đối với 20 giáo viên có nhà bị ngập, cô lập. Nhà trường tạo điều kiện để các cô nghỉ để tập trung dọn dẹp nhà cửa. Vận động các đoàn thể của trường đến dọn dẹp, tổng vệ sinh giúp gia đình giáo viên sớm ổn định để tới trường tiếp tục giảng dạy.