Nữ sinh Sư phạm là Sinh viên 5 tốt, được kết nạp Đảng

TPO - Từng nhận xét bản thân hướng nội và không có gì đặc biệt, nhưng bằng sự nỗ lực và tâm huyết, Trần Nguyễn Thị Vân Anh - sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã xuất sắc đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đó là câu chuyện về cô sinh viên Trần Nguyễn Thị Vân Anh, sinh năm 2002, đang theo học năm cuối ngành Sư phạm Tiểu học Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng.

Từ một cô gái hướng nội nhút nhát, nhờ tham gia các công tác Đoàn - Hội, Vân Anh dần trở nên cởi mở và gặt hái được nhiều thành tích trên con đường học tập và rèn luyện. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương là minh chứng cho sự cố gắng trau dồi bản thân.

Sinh ra trong một gia đình có bố là bộ đội, Vân Anh luôn tự đặt mục tiêu cho bản thân phải nỗ lực mỗi ngày để trở thành một Đảng viên ưu tú như bố. Nói về quá trình chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, nữ sinh chia sẻ: “Cái khó nhất trên cả chặng đường phấn đấu, đó là luôn phải giữ một cái đầu lạnh và sự kiên định rằng mình phải làm được và mình sẽ làm được”.

Trong suốt khoảng thời gian đại học, Vân Anh luôn năng nổ tham gia các hoạt động từ thiện, tình nguyện do trường phát động, như tình nguyện Mùa hè xanh Tương lai cho em do Liên chi Đoàn khoa Giáo dục Tiểu học tổ chức; chương trình tình nguyện Clean up Son Tra - Vì một Sơn Trà xanh; tình nguyện viên tại cuộc thi VNG IRONMAN 70.3 Việt Nam 2022 vừa chỉ đường cho vận động viên kết hợp hỗ trợ tinh thần;...

Tại chương trình tình nguyện "Ngày của em" do Liên chi Đoàn khoa tổ chức (28/5/2022), Vân Anh được gặp gỡ các em nhỏ mồ côi tại Trung tâm Hoa Mai - quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Cô gái chia sẻ: “Thông qua chương trình, em được gặp các em nhỏ là trẻ mồ côi độ tuổi từ 1-18. Em đã kinh ngạc, bởi ở các em có sự trưởng thành mà không phải đứa trẻ nào trong độ tuổi ấy cũng có được, đó là điều khiến em cảm thấy rất xót xa. Tuy hoàn cảnh của các em kém may mắn nhưng đôi mắt của các em chưa bao giờ vơi đi sự lạc quan yêu đời. Qua mỗi chương trình, em có thêm động lực để phấn đấu để trở thành một công dân có ích, có cơ hội giúp đỡ được thêm nhiều hoàn cảnh kém may mắn”.

Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và được đứng trong hàng ngũ của Đảng, với Vân Anh là hoa thơm quả ngọt của cả một quá trình nỗ lực, một chặng đường dài đầy gian khó và thử thách. Đó những ngày tháng miệt mài học tập, nghiên cứu. Đây cũng là đòn bẩy để Vân Anh phát triển toàn diện hơn không chỉ trong các công tác xã hội mà còn trong sự nghiệp tương lai.