Chuyện nhỏ của một đảng viên xuất sắc

TP - Cuộc sống vốn không ưu ái cho Nguyễn Thị Châu Anh (SN 1988, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) một cơ thể lành lặn, nhưng thay vì mặc cảm, buông xuôi, chị đã vươn lên mạnh mẽ, giúp đỡ nhiều người cùng cảnh ngộ...

Thu mình như con ốc nhỏ

Lên 1 tuổi, bắt đầu tập đi men, cô bé Nguyễn Thị Châu Anh trông lành lặn, khỏe mạnh nhưng “chân đi nhót nhót”, không giống như những đứa trẻ khác. Phát hiện điều bất thường của cô con gái nhỏ, bố mẹ đã đưa đi rất nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh, khám chữa đông, tây y kết hợp, nhưng gia đình luôn nhận được câu trả lời là cái lắc đầu. Hồ sơ bệnh án ngày đó cũng không nói rõ Châu Anh bị bệnh gì. Mọi hoài nghi hướng về phỏng đoán tiêm phải dây thần kinh khi còn nhỏ nên bị biến chứng. Vô cùng đau xót thế nên bố mẹ Châu Anh chỉ còn biết dồn hết tình thương chăm sóc con. Lạ là Đôi chân nhỏ bé của Châu Anh bất động rồi ngày một teo dần đi.

Hành trình đến lớp của cô học trò nhỏ cũng gắn liền với bao nỗi nhọc nhằn. Những năm học phổ thông, trong dáng hình xiêu vẹo, chân bước cao bước thấp, dẫu rất thèm muốn song Châu Anh không thể hòa đồng với các bạn cùng trang lứa. Thay vào đó, Châu Anh “sống thu mình như con ốc nhỏ” và luôn mang nỗi mặc cảm, tự ti. Giờ ra chơi, chị nép mình sau cánh cửa lớp, nhìn ra sân trường thấy các bạn chạy nhảy, chơi đùa, chỉ biết lặng lẽ khóc. Niềm vui duy nhất ngày ấy của chị là những cuốn sách và khát vọng học thật giỏi để bạn bè khỏi chê cười, bố mẹ không buồn lòng. Tốt nghiệp trung học phổ thông, ngoài giải thưởng cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh, Châu Anh đã thi đậu vào ngành Công tác xã hội của Trường Đại học Khoa học Huế với ước mơ có thể góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau của những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Khi quyết định vào đại học, Châu Anh chỉ nghĩ đơn giản là để khẳng định bản thân. Biết sức khỏe con yếu nên bố mẹ cũng không đặt áp lực con phải vào được đại học, cao đẳng. Bố mẹ dự định, khi con gái học hết lớp 12 sẽ dựng một sạp nhỏ trước nhà, bán hàng qua ngày. Nhưng Châu Anh là một cô bé cá tính và dõng dạc nói với bố mẹ: “Con sẽ chứng minh mình tàn nhưng không phế”. Cá tính mạnh mẽ ấy đã đưa cuộc đời Châu Anh sang một ngã rẽ tươi sáng. Cô chọn học ngành Công tác xã hội, nỗ lực gấp nhiều lần so với bạn bè, để rồi xuất sắc nhận tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi. Ra trường, Châu Anh được UBND huyện Quỳ Châu tuyển dụng theo diện thu hút và làm việc tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, được phân công phụ trách công tác Bảo trợ xã hội và công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn. Đây là môi trường để Châu Anh tự tin, rèn luyện và cống hiến. “Có lẽ tôi may mắn được ông trời ưu ái cho nếm đủ các vị mặn, ngọt, đắng, cay của cuộc đời. Cũng nhờ may mắn, cho đến giờ, tôi vẫn đứng vững bằng đôi chân tật nguyền của mình để vừa mưu sinh, vừa giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ”, Châu Anh tâm sự.

Hạnh phúc là sẻ chia

Năm thứ 2 đại học, trong chuyến đi thực tế, Châu Anh tình cờ gặp một người em bị khuyết tật nặng, câm điếc, sống thu mình ở Trung tâm Bảo trợ người khuyết tật Huế. Gặp Châu Anh, một người cùng cảnh ngộ, cô bé đã mở lòng, sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình. Cô bé còn “khoe” với Châu Anh bức tranh em vẽ với hình ảnh đôi chim bồ câu đang cắp một nhánh hoa hồng. Bức tranh thể hiện khát vọng được bay cao, bay xa, mong một mái ấm, một hạnh phúc vẹn tròn. Sau chuyến đi, bài thu hoạch của chị viết về những người khuyết tật kém may mắn. Bài viết nhận được sự đồng cảm của thầy cô, bạn bè. “Đi và gặp gỡ nhiều người, tôi mới thấy mình còn may mắn vì có gia đình luôn yêu thương, đồng hành. Tôi nhận ra, không thể vì một khuyết tật nhỏ mà mang trong mình nỗi mặc cảm lớn. Người bình thường có thể đi 3 bước là đến đích thì tôi sẽ cố gắng đi 7 bước, 10 bước, miễn là đến đích”, Châu Anh bày tỏ.

Huyện miền núi Quỳ Châu nơi Châu Anh sinh ra và lớn lên có địa bàn rộng và đời sống còn nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân có trình độ dân trí thấp nên rất nhiều người thuộc đối tượng được bảo trợ không biết đến chế độ, chính sách. Thông qua mạng xã hội, mỗi khi biết đến một hoàn cảnh thương tâm, Châu Anh đều nỗ lực hoàn thành thủ tục, tiếp thêm niềm tin cho các số phận kém may mắn. Thấu hiểu nỗi lòng của những “vầng trăng khuyết”, chị luôn đau đáu làm thế nào để giúp đỡ được ngày càng nhiều hơn những người cùng cảnh ngộ. Suốt 10 năm qua, chị đã lặng thầm thực hiện hành trình thiện nguyện bằng việc kêu gọi vận động, quyên góp, ủng hộ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn là trẻ khuyết tật và những người yếu thế trên địa bàn. Nhẩm tính lại, những năm qua, chị đã kêu gọi các mạnh thường quân và bạn bè hỗ trợ hơn 500 triệu đồng cho những người kém may mắn trên địa bàn.

Qua nhiều năm làm công việc “không tên” này, với tâm niệm “Hạnh phúc là sẻ chia, cho đi là còn mãi”, Châu Anh nói rằng, chị nhận được rất nhiều, đó là sự sẻ chia, được giúp đỡ những người kém may mắn và quan trọng hơn, chị ấm lòng khi nhận ra xung quanh có rất nhiều người hảo tâm, sẵn sàng đồng lòng, chung sức ủng hộ công việc thiện nguyện. Mỗi khi giúp đỡ được một hoàn cảnh khó khăn, chị đều cảm thấy vui và hạnh phúc. Đến với những người kém may mắn, chị mong muốn tiếp thêm niềm tin, nghị lực và giúp họ vượt qua nỗi mặc cảm để có thể “đứng vững” trên đôi chân khuyết tật. “Cuộc đời đẹp khi ta sống có mục đích và lý tưởng. Với tôi, điều hạnh phúc nhất là được lao động mỗi ngày, tự khẳng định giá trị, thấy mình có ích cho cuộc đời này”, Châu Anh chia sẻ.T.H

Hơn 30 năm vượt lên nghịch cảnh, một hành trình với quá nhiều khó khăn, nhọc nhằn, vất vả của chị Nguyễn Thị Châu Anh. Nhưng dường như, cũng bởi gian nan đến thế, nên trái ngọt mà chị nhận được ngày hôm nay lại càng đáng trân quý. Năm 2021, chị nhận được Giấy khen của Chủ tịch hội bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật. Là chiến sỹ thi đua cơ sở; Đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ở tuổi ngoài 30, Nguyễn Thị Châu Anh vừa được Tỉnh Đoàn Nghệ An tặng Bằng khen Đảng viên trẻ xuất sắc năm 2023.