Nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội nhập viện vì rối loạn ăn uống, có lúc ăn 4 bát mì tôm cùng lúc

HHTO - Nữ sinh L.T.L (18 tuổi) ở Hà Nội liên tục có những cơn ăn uống mất kiểm soát, ăn sạch một lượng thức ăn khổng lồ (tương đương 4 bát mì tôm, 1.5 kg khoai tây chiên) chỉ trong 1-2 giờ, với tần suất 2-3 lần/ tuần.

Thời gian gần đây, Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận các ca bệnh rối loạn ăn uống ở lứa tuổi học đường. ThS.BS Phạm Thị Nguyệt Nga cảnh báo: Độ tuổi vị thành niên (10-19 tuổi) là "vùng nguy hiểm" khởi phát bệnh, bởi đây là giai đoạn các em chịu nhiều áp lực về hình thể từ bạn bè và mạng xã hội.

Bệnh nhân N.T.H (17 tuổi), vốn là một nữ sinh vui vẻ, hòa đồng, bỗng chốc trở thành bệnh nhân cấp cứu. Chỉ vì bị bạn bè trêu là béo, H. bắt đầu ám ảnh về cân nặng. Cô bạn tự ý áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan: Giảm khẩu phần ăn xuống 2/3 và tập thể dục 2-3 tiếng mỗi ngày.

Dù sau đó đã giảm gần 10kg, cơ thể gầy guộc, H. vẫn kiên quyết tin rằng mình béo và tuyệt đối từ chối ăn. Sau 6 tháng, H. ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch: Mạch chỉ 48 lần/ phút, huyết áp tụt, mất kinh 3 tháng, BMI chỉ còn 16,4. Bệnh nhân phải điều trị nội trú khẩn cấp để phục hồi dinh dưỡng và tâm lý.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Thêm một trường hợp bệnh nhân L.T.L (18 tuổi) là một ví dụ khác về sự giày vò thể xác và tinh thần. L. liên tục có những cơn ăn mất kiểm soát, ăn sạch một lượng thức ăn khổng lồ (tương đương 4 bát mì tôm, 1.5 kg khoai tây chiên) chỉ trong 1-2 giờ, với tần suất 2-3 lần/tuần.

Sau khi ăn, L. tự gây nôn mửa, hoặc dùng thuốc nhuận tràng để thải thức ăn. Hành vi này xuất phát từ sự xấu hổ, tội lỗi và sợ tăng cân. Khi nhập viện, L. được điều trị tích cực bằng liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) và hóa dược. Sau 1 tháng, các cơn ăn vô độ chấm dứt hoàn toàn, hành vi nôn cũng biến mất.

Rối loạn ăn uống là sự rối loạn nghiêm trọng trong hành vi ăn uống và mối bận tâm ám ảnh quá mức về cân nặng và hình dáng cơ thể. Hai dạng phổ biến nhất là:

Thứ nhất: Chán ăn tâm thần (Anorexia Nervosa - AN): Nỗi sợ tăng cân vô lý khiến người bệnh tự bỏ đói bản thân, dù đã gầy gò, suy kiệt.

Thứ hai: Ăn vô độ tâm thần (Bulimia Nervosa - BN): Các cơn ăn "vô tội vạ" không kiểm soát, sau đó là hành vi bù trừ nguy hiểm như tự gây nôn hoặc lạm dụng thuốc.

Rối loạn ăn uống không chỉ là vấn đề tâm lý mà còn là nguyên nhân gây ra nhiều biến chứng y tế nghiêm trọng như loạn nhịp tim, hạ huyết áp, suy thận cấp, loãng xương và mất kinh nguyệt vĩnh viễn ở nữ giới.

Rối loạn ăn uống là một bệnh lý, không phải sự lựa chọn. Khi điều trị căn bệnh này cần có sự phối hợp giữa chuyên gia tâm thần, tâm lý và dinh dưỡng để phục hồi cả thể chất và tinh thần.