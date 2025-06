Nữ nạn nhân vụ sập tường kinh hoàng ở Long An đã thoát 'cửa tử'

TPO - Một vụ sập tường nghiêm trọng do mưa lớn xảy ra tại huyện Cần Giuộc (Long An) khiến 8 người trong một gia đình gặp nạn, 2 người tử vong. Nạn nhân nữ bị đa chấn thương nguy kịch được chuyển viện kịp thời và phẫu thuật khẩn cấp tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đã may mắn giữ được mạng sống.