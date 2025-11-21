Nụ hôn có từ bao giờ?

TPO - Nụ hôn đã có từ rất lâu đời. Hành động ấy từng được gọi bằng nhiều cái tên: chuyển động ly tâm, sung sướng bất tận, khoảnh khắc thăng hoa, điều không thể cưỡng lại...

Hành động hôn phổ biến ở nhiều loài động vật. (Ảnh: Getty Images)

Về mặt kỹ thuật, nụ hôn được mô tả là hành động “tương tác phi đối kháng, liên quan đến tiếp xúc miệng với một số chuyển động của môi/bộ phận miệng và không có sự trao đổi thức ăn”.

Các nhà khoa học Anh vừa cho biết họ đã tìm hiểu “tuổi thọ” của nụ hôn, phát hiện ra rằng hành động này đã có từ 16 - 21 triệu năm trước, và phát hiện rằng hành vi này phổ biến ở rất nhiều loài động vật.

Kiến biết hôn. Cá biết hôn. Người Neanderthal (cổ đại) cũng biết chu môi hôn.

Nhưng theo các nhà nghiên cứu, nụ hôn từ lâu vẫn là một “bí ẩn tiến hóa”. Nó không mang lại lợi ích rõ ràng cho sự sống còn, rất ít lợi ích cho sinh sản, và chủ yếu mang tính biểu tượng.

“Nhìn từ góc độ tiến hóa, nụ hôn là hành vi rất thú vị”, Matilda Brindle, nhà sinh vật học tiến hóa đang công tác tại Đại học Oxford và là người dẫn đầu nghiên cứu cho biết.

Nụ hôn phổ biến trong nhiều xã hội và nền văn hóa, nhưng hành động này chưa từng được nghiên cứu từ góc độ tiến hóa.

Có vẻ ở thời tiền sử, nụ hôn có thể xuất phát từ việc con người tìm kiếm sự gắn kết thân mật. Hành động này đòi hỏi cảm xúc và niềm tin, nhưng không phải lúc nào cũng liên quan đến tình dục.

Dù nghiên cứu tìm thấy bằng chứng hôn ở nhiều loài, họ tập trung chủ yếu vào hành vi của các loài linh trưởng lớn như đười ươi, khỉ đột và khỉ đầu chó.

Tuy vậy, mức độ phổ biến của hành vi này khiến Brindle ngạc nhiên. Bà nói rằng bà vẫn nghĩ hôn chỉ là hành động ở khỉ lớn và con người, nhưng không ngờ hành động nhẹ nhàng đó xuất hiện ở cả côn trùng, chim hải âu và cả gấu Bắc cực.

Brindle cho biết bà hy vọng nghiên cứu này sẽ là nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về nụ hôn.

“Nếu chúng ta có thêm dữ liệu, chúng ta thực sự có thể bắt đầu khám phá những điều bất ngờ khác của nụ hôn”, bà nói.