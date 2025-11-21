Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Nụ hôn có từ bao giờ?

Bình Giang

TPO - Nụ hôn đã có từ rất lâu đời. Hành động ấy từng được gọi bằng nhiều cái tên: chuyển động ly tâm, sung sướng bất tận, khoảnh khắc thăng hoa, điều không thể cưỡng lại...

nu-hon.jpg
Hành động hôn phổ biến ở nhiều loài động vật. (Ảnh: Getty Images)

Về mặt kỹ thuật, nụ hôn được mô tả là hành động “tương tác phi đối kháng, liên quan đến tiếp xúc miệng với một số chuyển động của môi/bộ phận miệng và không có sự trao đổi thức ăn”.

Các nhà khoa học Anh vừa cho biết họ đã tìm hiểu “tuổi thọ” của nụ hôn, phát hiện ra rằng hành động này đã có từ 16 - 21 triệu năm trước, và phát hiện rằng hành vi này phổ biến ở rất nhiều loài động vật.

Kiến biết hôn. Cá biết hôn. Người Neanderthal (cổ đại) cũng biết chu môi hôn.

Nhưng theo các nhà nghiên cứu, nụ hôn từ lâu vẫn là một “bí ẩn tiến hóa”. Nó không mang lại lợi ích rõ ràng cho sự sống còn, rất ít lợi ích cho sinh sản, và chủ yếu mang tính biểu tượng.

“Nhìn từ góc độ tiến hóa, nụ hôn là hành vi rất thú vị”, Matilda Brindle, nhà sinh vật học tiến hóa đang công tác tại Đại học Oxford và là người dẫn đầu nghiên cứu cho biết.

Nụ hôn phổ biến trong nhiều xã hội và nền văn hóa, nhưng hành động này chưa từng được nghiên cứu từ góc độ tiến hóa.

Có vẻ ở thời tiền sử, nụ hôn có thể xuất phát từ việc con người tìm kiếm sự gắn kết thân mật. Hành động này đòi hỏi cảm xúc và niềm tin, nhưng không phải lúc nào cũng liên quan đến tình dục.

Dù nghiên cứu tìm thấy bằng chứng hôn ở nhiều loài, họ tập trung chủ yếu vào hành vi của các loài linh trưởng lớn như đười ươi, khỉ đột và khỉ đầu chó.

Tuy vậy, mức độ phổ biến của hành vi này khiến Brindle ngạc nhiên. Bà nói rằng bà vẫn nghĩ hôn chỉ là hành động ở khỉ lớn và con người, nhưng không ngờ hành động nhẹ nhàng đó xuất hiện ở cả côn trùng, chim hải âu và cả gấu Bắc cực.

Brindle cho biết bà hy vọng nghiên cứu này sẽ là nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về nụ hôn.

“Nếu chúng ta có thêm dữ liệu, chúng ta thực sự có thể bắt đầu khám phá những điều bất ngờ khác của nụ hôn”, bà nói.

Bình Giang
NYT
#Nụ hôn #Hôn #Nguồn gốc nụ hôn

Xem thêm

Cùng chuyên mục