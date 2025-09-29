Nữ đạo diễn quân đội viết lại lịch sử phòng vé Việt

TP - Một ngày trước khi Mưa đỏ rời rạp, đạo diễn – NSƯT Đặng Thái Huyền đã hòa vào dòng người xếp hàng xem phim. Hàng nghìn khán giả trẻ đến rạp để nói lời chia tay bộ phim đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng. Dấu mốc và tình cảm nồng nhiệt ấy trở thành ký ức không thể nào quên đối với những người làm nên thành công của Mưa đỏ.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền

Dấu ấn đẹp

Điện ảnh Quân đội quyết định khép lại hành trình chiếu rạp của Mưa đỏ từ ngày 29/9. Trong những ngày cuối cùng, phim tiếp tục tạo nên kỳ tích: Khán giả chen kín rạp, xếp hàng mua vé.

Ngày 27/9, đạo diễn đến rạp và chứng kiến dòng người, chủ yếu là học sinh - sinh viên, vẫn háo hức xem lại. Nhiều người đã xem đi xem lại nhiều lần nhưng vẫn muốn dành thời gian để nói lời tạm biệt bộ phim lập nhiều kỷ lục.

“Rạp kín chỗ, toàn những gương mặt trẻ. Tôi ngồi hàng cuối cùng, chứng kiến nhiều khán giả vẫn xúc động khi xem lại những thước phim đã hằn vào tâm trí họ. Có người chia sẻ, Mưa đỏ đã trở thành kỷ niệm, thành một phần thanh xuân. Những tình cảm ấy, tôi nghĩ rằng không ai có thể định hướng hay ép buộc. Đó là tình cảm tự thân, xuất phát từ trái tim, tấm lòng khán giả dành cho bộ phim.

Hạnh phúc đó khiến cả ê-kíp thấy rằng mọi áp lực, khó khăn trong quá trình làm phim đều được tưởng thưởng xứng đáng”, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ với Tiền Phong.

Sau 39 ngày chiếu rạp, Mưa đỏ thu gần 713 tỷ đồng, nhiều tuần liền đứng đầu phòng vé. Cho tới khi ngừng chiếu, phim vẫn đạt hơn 1.400 suất/ngày, giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Thành công này hoàn toàn nhờ vào sự đồng cảm và ủng hộ của khán giả, khi không có chiến dịch truyền thông lớn nào đủ sức đưa hơn 8,1 triệu người tới rạp nếu họ không thật sự yêu thương bộ phim. Đây cũng là phim Việt đầu tiên chủ động ngừng chiếu khi vẫn đang nằm trong top 2 ăn khách.

Nhiều khán giả bình luận: “Người chưa thể move on chính là tôi”. Họ chưa thoát khỏi cảm xúc mà Mưa đỏ mang lại. Còn đạo diễn thì sao? Bà từng tự nhủ: Khi phim ra mắt, số phận do khán giả định đoạt. Nhưng những con số khổng lồ mà Mưa đỏ đạt được vượt ngoài mọi mơ ước: Lọt Top 65 phim điện ảnh doanh thu cao nhất toàn cầu năm 2025, với gần 24 triệu USD tính đến ngày 26/9/2025 (theo Box Office Mojo).

“Giấc mơ quá đẹp, rõ ràng không thể ngay lập tức mà tất cả diễn viên hay ê-kíp có thể thoát ra. Có lẽ chúng tôi cũng cho phép mình được hạnh phúc, bởi Điện ảnh Quân đội và ê-kíp đã ấp ủ nhiều năm, mất gần ba năm chuẩn bị và thực hiện. Tôi tự cho phép mình vui trọn vẹn hết năm 2025 - một năm có quá nhiều điều tuyệt vời - trước khi bắt tay vào dự án mới”, NSƯT, Thượng tá Đặng Thái Huyền bày tỏ.

Thành công không nhờ may mắn

Điều may mắn nhất, theo đạo diễn, là Mưa đỏ luôn nhận được sự tin tưởng, quan tâm của lãnh đạo Quân đội; sự tôn trọng từ hội đồng duyệt, hội đồng cố vấn đối với ý đồ nghệ thuật; sự đồng lòng của ê-kíp và sự tận hiến của diễn viên. Chị gửi lời tri ân tới NSND - nhà quay phim Lý Thái Dũng, họa sĩ Vũ Việt Hưng, đạo diễn âm thanh Hoàng Thu Thủy, nhạc sĩ Cao Đình Thắng… những người đã góp phần chắp cánh cho giấc mơ Mưa đỏ.

Các diễn viên trong Mưa đỏ

Một số khán giả, nhà báo vẫn đặt Người trở về bên cạnh Mưa đỏ, thậm chí có người thích bộ phim hậu chiến (2015) hơn. Đạo diễn tâm niệm: Mỗi bộ phim sinh ra trong một hoàn cảnh, một thời điểm đều có số phận và sứ mệnh riêng.

Trước Người trở về, chị từng làm 13 bến nước (đề tài hậu chiến) - phim giành nhiều giải thưởng. Sau đó tiếp tục với Nơi ta không thuộc về. Những bộ phim “xinh xắn” ấy chính là bước chạy đà để bùng nổ ở Mưa đỏ.

Theo chị, nhiều người cho rằng Mưa đỏ “ăn may” vì ra mắt đúng dịp A80. Nhưng thực tế, thành công của phim là sự hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. “Hết cảm hứng A80 rồi mà khán giả vẫn rần rần đi xem lại tới 5-6 lần, thì rõ ràng không chỉ vì hiệu ứng thời điểm nữa”.

“Tôi nghĩ không có thành công nào dễ dàng. Mỗi người phải trải qua nhiều áp lực - điều cần thiết với người làm nghệ thuật. Một tác phẩm tạo được tranh luận cả khen lẫn chê chứng tỏ khán giả quan tâm, và nó đem đến góc nhìn đa chiều. Những góp ý hợp lý, tôi coi là bài học lớn để có thêm kinh nghiệm trên chặng đường làm nghề”.

Sau Mưa đỏ, Đặng Thái Huyền nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các nhà sản xuất. Nhưng điều đầu tiên, chị cho biết, là phải thực hiện tốt vai trò quân nhân.

“Với Điện ảnh Quân đội, làm phim là nhiệm vụ. Trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, hậu chiến là mạch thường xuyên, liên tục. Với thành công vừa qua, không có lý do gì để tôi từ bỏ dòng phim này. Tất nhiên, Mưa đỏ vừa tạo động lực, vừa là áp lực lớn. Nhưng tôi không từ chối áp lực”, chị nói.