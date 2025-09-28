Điểm trùng hợp khi ‘Mưa đỏ’ rời rạp

TPO - Phim điện ảnh “Mưa đỏ” có suất chiếu cuối cùng vào 23h30 ngày 28/9, chính thức khép lại hành trình đặc biệt tại rạp Việt.

Tối 28/9, Đại tá Kiều Thanh Thúy - Giám đốc sản xuất Mưa đỏ chia sẻ điểm trùng hợp từ quá trình khai máy đến lúc phim rời rạp đều gắn với những cơn mưa, gọi đây là hành trình kỳ diệu.

“Từ ngày đào móng phim trường, khai máy trong mưa, 81 ngày quay phim giữa những ngày tháng mưa triền miên, đến triển lãm ảnh trong mưa ký ức, rồi ra mắt công chiếu cũng trong mưa, và hôm nay - khi bộ phim khép lại hành trình tại rạp, những cơn mưa ở cả ba miền vẫn như đồng hành, chứng kiến từng bước đi của Mưa đỏ. Cảm ơn hơn 8,1 triệu khán giả đã cùng khóc, cùng cười, cùng xúc động, đã không quản ngại mưa gió để đến với Mưa đỏ trong cả những suất chiếu cuối vào 28/9. Xin tri ân và biết ơn, chính tình yêu thương của khán giả đã làm nên một Mưa đỏ để đời”, Đại tá Kiều Thanh Thúy chia sẻ.

Theo Đại tá Kiều Thanh Thúy Mưa đỏ không chỉ là bộ phim của Điện ảnh Quân đội, còn là tác phẩm đại chúng, của những người mang trong tim niềm tự hào và lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh cho Tổ quốc.

“Mong rằng khán giả sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ những bộ phim cách mạng, những tác phẩm điện ảnh mang dấu ấn Việt Nam, bởi điện ảnh không chỉ để giải trí mà còn góp phần giữ gìn ký ức, hun đúc tinh thần dân tộc cho các thế hệ mai sau”, Đại tá Kiều Thanh Thúy nhấn mạnh.

Giám đốc sản xuất Kiều Thanh Thúy và đạo diễn Đặng Thái Huyền ở hậu trường Mưa đỏ.

Trước đó một ngày, ê-kíp và dàn diễn viên Mưa đỏ đồng loạt nói lời tạm biệt. Đạo diễn Đặng Thái Huyền xúc động khi chia sẻ về hành trình đặc biệt của Mưa đỏ. Cô cho rằng mỗi suất chiếu, mỗi ánh mắt xót xa, mỗi giọt nước mắt rơi xuống, những lời động viên hay góp ý nhiệt thành… đều là phần đời mới mà mọi người đã dành cho Mưa đỏ.

“Và giờ phút này, tôi đã có thể tự hào nói rằng - toàn thể ê-kíp Mưa đỏ đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả nỗ lực và sự tận hiến cao nhất”, đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ.

Diễn viên Phương Nam chia sẻ bộ phim cho anh những trải nghiệm quý giá và binh đoàn “Chấy con” - những người dành tình cảm, sự yêu mến cho nhân vật Tạ.

“Giờ đây, khi nghe tin phim sắp xuống rạp, trong lòng anh Tạ dâng lên một cảm xúc khó tả, có lẽ gọi tên là lưu luyến. Anh Tạ mong rằng những ai chưa kịp xem Mưa đỏ hãy chọn ngay cho mình một suất chiếu, để kịp hòa mình vào thế giới ấy, trước khi chỉ còn lại tiếc nuối. Cuối cùng, từ tận đáy lòng, anh Tạ xin cảm ơn tình yêu thương của tất cả mọi người. Từ một nhân vật bước ra từ trang văn, nay anh Tạ đã có một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc. Hãy yên tâm, vì Phương Nam sẽ tiếp nối tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và yêu nhân dân mà anh Tạ đã mang trong mình”, Phương Nam nói.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng nghẹn ngào khi Mưa đỏ chuẩn bị khép lại sứ mệnh tại rạp Việt. “Thật sự điều này không hề dễ dàng và không vui chút nào nhưng hơn một tháng qua là những ngày tháng tuyệt vời nhất của chúng tôi và Mưa đỏ”, Đỗ Nhật Hoàng cho hay.

“Chặng đường nào cũng đến ngày kết thúc nhưng tôi tin rằng với tình cảm mà khán giả dành cho Mưa đỏ và ê-kíp, chúng tôi có quãng thời gian hạnh phúc, tự hào”, diễn viên Hạ Anh nói.