Phim Việt 18+ rời rạp

TPO - Phim điện ảnh “Cô dâu ma” không còn suất chiếu từ 26/9, chính thức kết thúc sứ mệnh ở rạp Việt và nối dài danh sách tác phẩm có doanh thu thảm hại trong năm 2025 với 11,5 tỷ đồng.

Theo Box Office Vietnam, bộ phim Cô dâu ma rời rạp từ ngày 26/9 với doanh thu 11,5 tỷ đồng. Như vậy, dự án hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan kết thúc sứ mệnh ở rạp Việt chỉ sau 20 ngày công chiếu. Đây là con số khá khiêm tốn so với vòng đời của một phim điện ảnh.

Cô dâu ma có khởi đầu không thuận lợi, hai lần dời lịch chiếu. Ban đầu, phim dự kiến ra mắt ngày 15/8, sau đó ấn định vào 29/8 và phút chót đột ngột dời lịch chiếu sang 5/9.

Dù nhà sản xuất khẳng định lý do đến từ yếu tố kỹ thuật và mong muốn mang đến trải nghiệm điện ảnh tốt nhất cho khán giả, nhiều ý kiến cho rằng Cô dâu ma chủ động thay đổi lịch chiếu nhằm né cơn sốt Mưa đỏ cũng như đối đầu trực tiếp với Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn.

Sau 2 tuần phát hành, Cô dâu ma thu về 11,5 tỷ đồng. Con số này gần như không thay đổi trong tuần thứ 3 phim trụ rạp. Cuối tuần qua, bộ phim chỉ bán được 310 vé trên tổng số 37 suất chiếu, nâng tổng doanh thu gần 35 triệu đồng. Những ngày gần đây, dự án chỉ còn một vài suất chiếu, rơi vào tình trạng ế ẩm. Vì vậy, việc phim sớm rời rạp không bất ngờ, thậm chí được giới quan sát và khán giả dự đoán trước.

Rima Thanh Vy và JJ Krissanapoom đóng chính trong phim Cô dâu ma.

Đảm nhận vai chính trong phim, Rima Thanh Vy từng chia sẻ doanh thu không cao đồng nghĩa ít khán giả đến xem, cô mất cơ hội để mọi người thấy một nét rất khác biệt của mình.

“Không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội đóng phim quốc tế. Tôi cũng học tiếng Anh, tiếng Thái Lan để diễn và rất nỗ lực. Nên nếu mọi người không đến xem thì tôi rất buồn. Nhưng tôi cũng hiểu là khán giả cũng cân nhắc ở vài sự lựa chọn”, Rima Thanh Vy nói.

Với 11,5 tỷ đồng, Cô dâu ma được xếp vào danh sách những bộ phim có doanh thu thảm họa trong năm 2025. Trước đó một ngày, phim điện ảnh Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu rút rạp trong ê chề với doanh thu 150 triệu đồng. Đây cũng là dự án có vòng đời ngắn nhất, chỉ trụ rạp hơn một tuần.

Cùng số phận, bộ phim Đợi gì mơ đi phát hành hồi tháng 7 chìm nghỉm trong bản đồ doanh thu phòng vé. Tác phẩm của đạo diễn Lâm Minh Khôi phát hành trong tình trạng "không kèn không trống", rồi âm thầm rời rạp với doanh thu hơn 300 triệu đồng.

Cô dâu ma là phim kinh dị hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam, do đạo diễn Lee Thongkham thực hiện. Phim quay tại Chiang Mai (Thái Lan) và TPHCM, với sự tham gia của dàn diễn viên hai quốc gia gồm Rima Thanh Vy, Jun Vũ, Công Dương, JJ Krissanapoom, Karnpicha Pongpanit, Narupornkamol Chaisang…

Lấy cảm hứng từ vụ thảm sát tại một gia tộc bí ẩn ở Thái Lan, nội dung phim xoay quanh nhân vật Yến (Rima Thanh Vy) - cô gái Việt bước vào cuộc hôn nhân xa xứ. Trong chuyến về thăm quê của chồng sắp cưới, Yến bị cuốn vào vòng xoáy nghi lễ, hủ tục kỳ quái và lời nguyền đáng sợ kéo dài nhiều thế hệ.

Theo công bố của nhà sản xuất, song song lịch chiếu ở Việt Nam, Cô dâu ma phát hành tại Australia và New Zealand. Ngoài ra, phim sẽ ra rạp ở Mỹ, Canada, Đài Loan, các nước Nam Mỹ, Đông Nam Á… trước khi dừng chân tại Thái Lan.