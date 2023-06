Nụ cười ‘được mùa’ sau bài thi môn Toán, liệu có ‘cơn mưa’ điểm 10?

TPO - Ông Lê Quốc Khanh - Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ và 5 công chức khác ở Cục II và Vụ II bị buộc thôi việc do vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

TPO - Công trình Nhà C8 thuộc khu C, Khu chung cư Quang Trung (TP. Vinh, Nghệ An) có mức độ nguy hiểm cấp D. Theo quy định pháp luật, tòa C8 thuộc diện phải phá dỡ để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và cộng đồng.