NTPM và hành trình dịu dàng nối dài những bữa cơm Tết

Trong chiến dịch Tết 2026, VinaTissue lựa chọn khởi nguồn câu chuyện từ gian bếp gia đình, nơi những bữa cơm sum vầy được vun đắp bằng những hành động chăm sóc dịu dàng trong mỗi dịp Tết. Tinh thần ấy trở thành nền tảng xuyên suốt chiến dịch “Chạm Tết dịu dàng - Vẹn tròn yêu thương”, khi Tết được cảm nhận qua sự quan tâm và sẻ chia giản dị giữa các thành viên trong gia đình.

Dịu dàng từ gia đình đến cộng đồng

“Chúng tôi tin rằng một cái Tết vẹn tròn không chỉ nằm trong mỗi gia đình, mà còn cần được lan tỏa đến cộng đồng. Đó là lý do Gửi Dịu Dàng Lên Cao ra đời, như bước tiếp nối từ “Chạm Tết dịu dàng - Vẹn tròn yêu thương”, để mở rộng sự dịu dàng từ bàn ăn, căn bếp, mái nhà đến những nơi còn nhiều khó khăn,” ông Phạm Nguyên Toàn – Trưởng phòng Marketing công ty NTPM cho biết.

Với tinh thần đó, hoạt động Xuân tình nguyện lần này mang đến những bữa ăn sẻ chia cùng các sản phẩm giấy vệ sinh và khăn giấy thiết yếu cho trẻ em đồng bào và giáo viên tại trường tiểu học Kim Đồng, xã Ia Drah, tỉnh Gia Lai.

Tết vẹn tròn khi có sẻ chia

Với VinaTissue, dịu dàng không chỉ là cảm xúc, mà là hành động. Đó là cách thương hiệu nhìn nhận Tết không chỉ là thời điểm đoàn viên của riêng mỗi gia đình, mà còn là cơ hội để sự quan tâm được lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.

Thông qua hành trình “Gửi Dịu Dàng Lên Cao”, VinaTissue lựa chọn những hành động cụ thể để lan tỏa tinh thần Tết sẻ chia. Những bữa ăn, những phần quà thiết yếu - trong đó có giấy ăn, vật dụng quen thuộc với nhiều gia đình thành thị - được trao tận tay các hộ gia đình vùng cao như một lời chúc Tết giản dị nhưng thiết thực.

Không chỉ trao tặng hơn 400 phần quà giấy tiêu dùng cho học sinh và giáo viên, chương trình còn tổ chức các hoạt động hướng dẫn vệ sinh cá nhân, sử dụng giấy đúng cách, tiết kiệm và thân thiện với môi trường, góp phần hình thành thói quen sống tích cực và bền vững cho cộng đồng địa phương.

Song song đó, những bữa ăn dinh dưỡng được chuẩn bị cho trẻ em vùng cao không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến sức khỏe và sự phát triển lâu dài của các em.

Từ những vật dụng nhỏ, những hành động giản dị, hành trình “Gửi Dịu Dàng Lên Cao” đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa bữa cơm đủ đầy nơi đô thị và bữa cơm giản dị nơi bản làng.

Sản phẩm nhỏ – giá trị đồng hành dài lâu

Kế thừa tiêu chuẩn từ dòng khăn giấy cao cấp Premier (Malaysia), VinaTissue được thiết kế phù hợp với thói quen sinh hoạt của gia đình Việt. Với kết cấu 2 lớp giấy dai và mềm, sản phẩm đồng hành cùng nhiều khoảnh khắc đời sống – từ bữa cơm gia đình ngày Tết đến những hành trình sẻ chia vì cộng đồng.

Hiện nay, các sản phẩm Tết của VinaTissue được phân phối rộng rãi tại hệ thống tạp hóa và siêu thị trên toàn quốc.

Thương hiệu trách nhiệm vì cộng đồng

VinaTissue là nhãn hàng thuộc Công ty TNHH NTPM (Việt Nam) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy và sản phẩm chăm sóc cá nhân. NTPM Việt Nam cam kết theo đuổi chất lượng quốc tế song song với trách nhiệm xã hội bền vững tại thị trường Việt Nam.

