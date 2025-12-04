NorthStar American School – đại diện châu Á dự sự kiện Nữ lãnh đạo giáo dục tại Harvard

Khi giáo dục toàn cầu có những chuyển đổi mạnh mẽ, sự góp mặt của những lãnh đạo giáo dục Việt Nam tại các sự kiện uy tín quốc tế càng trở nên đáng chú ý.

Mới đây, chị Ngọc Anh, Nữ sáng lập Trường NorthStar American School (NAS) – ngôi trường Mỹ hoạt động tại bang Texas và được kiểm định bởi tổ chức giáo dục hàng đầu Cognia, là một trong hai phụ nữ châu Á tham dự chương trình Women in Education Leadership tại Harvard.

Chương trình dành riêng cho các nữ lãnh đạo giáo dục khắp nước Mỹ – tập hợp các hiệu trưởng, nhà sáng lập và hoạch định chính sách đang dẫn dắt các trường học của Mỹ. Việc một nữ lãnh đạo Việt Nam góp mặt tại đây ghi nhận sự tự hào và nỗ lực của những người Việt đang góp phần đổi mới mô hình giáo dục quốc tế.

Tại đây, chị Ngọc Anh gặp gỡ chia sẻ với nhiều nữ lãnh đạo danh tiếng có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy giáo dục hiện đại:

Angela Jackson – CEO của Future Forward Strategies, tác giả sách New York Times Best Seller "Win-Win Workplace".

Deborah Jewell-Sherman – một trong những nữ lãnh đạo giáo dục xuất sắc nhất nước Mỹ, nổi tiếng với các cải cách đột phá trong hệ thống trường công.

Gillian Todd – Giáo sư Luật tại Harvard, chuyên gia hàng đầu về nghệ thuật đàm phán win-win.

Với Angela Jackson, CEO, Future Forward Strategies, và tác giả sách New York Times Best Seller về Win-win Workplace

Vừa trao đổi kiến thức, các nữ lãnh đạo cùng phân tích những vấn đề nổi bật của giáo dục hiện đại: xây dựng hệ sinh thái học tập đa dạng, công bằng trong tiếp cận giáo dục, ứng dụng công nghệ và phát triển văn hóa trường học bền vững.

NAS tại Harvard: Mô hình học trực tuyến của học sinh Việt Nam gây chú ý

Chia sẻ về chương trình tại Harvard, chị Ngọc Anh cho biết những cuộc thảo luận mở ra nhiều góc nhìn sâu sắc. Harvard là trường đại học dẫn đầu với với mô hình học trực tuyến, họ rất quan tâm đến cách NAS triển khai chương trình học Mỹ cho học sinh nhỏ tuổi tại Việt Nam.

Chị kể:

"Khi tôi chia sẻ về mô hình lớp học của NAS – nơi học sinh từ mẫu giáo đến tiểu học có thể học trực tuyến hiệu quả với giáo viên Mỹ – họ thực sự ấn tượng. Họ thích thú khi biết rằng trong một lớp NAS, có học sinh từ Nghệ An, Việt Trì, TP.HCM học chung với các em ở Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản hay Mỹ. Tính đa dạng đó đem lại trải nghiệm toàn cầu đúng nghĩa cho trẻ em Việt Nam."

Thực tế cho thấy giáo dục trực tuyến không còn là giải pháp tạm thời thời đại dịch mà đã trở thành lựa chọn linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập đa quốc gia. NAS – mô hình trường Mỹ được kiểm định, giảng dạy trực tiếp bởi giáo viên Mỹ và cấp bằng tú tài Mỹ – mở ra cách tiếp cận mới: học sinh Việt Nam có thể nhận văn bằng quốc tế ngay tại nhà mà không cần chi phí du học cao.

Với Deborah Jewell-Sherman (áo hồng) và các nữ lãnh đạo giáo dục của Mỹ trong chương trình tại Harvard

Từ Texas đến Việt Nam: Tầm nhìn "Global Learning – Local Heart"

Được thành lập tại Texas, NAS mang sứ mệnh đưa chuẩn giáo dục Mỹ gần hơn với học sinh Việt. Triết lý "Global Learning – Local Heart" – Học tập toàn cầu, trái tim Việt Nam – là nền tảng dẫn dắt nhà trường từ những ngày đầu.

Theo chị Ngọc Anh, tấm bằng tú tài Mỹ giúp học sinh mở rộng cơ hội vào các trường đại học danh tiếng của Mỹ và quốc tế, đồng thời phát triển tư duy độc lập, phản biện, khả năng tiếng Anh và hội nhập từ nhỏ.

Dấu ấn Việt Nam tại Harvard

Sự tham gia của chị Ngọc Anh tại sự kiện Nữ lãnh đạo của Harvard góp phần khẳng định năng lực của các nhà giáo dục Việt Nam trên bản đồ giáo dục quốc tế. Trong không gian trao đổi tại Harvard – nơi các ý tưởng cải cách được khai mở và thử thách – tiếng nói của một đại diện Việt Nam giúp đưa câu chuyện giáo dục Việt đến gần với thế giới.

NAS kỳ vọng kết nối và góc nhìn từ Harvard sẽ tiếp tục củng cố sứ mệnh mang đến cho học sinh Việt Nam một môi trường học tập vượt biên giới.

Tiệc tối riêng với các nữ lãnh đạo tại Harvard Faculty Club

Trải nghiệm làm học sinh Mỹ

Nhằm lan tỏa tinh thần giáo dục toàn cầu của Harvard, NAS triển khai chương trình đặc biệt: "Trải nghiệm làm học sinh Mỹ online–0 đồng" dành cho học sinh từ 4 đến 18 tuổi tại Việt Nam. Chỉ trong vài buổi học, học sinh có thể:

Trải nghiệm phương pháp giáo dục hiện đại

Học cùng bạn bè từ nhiều quốc gia

Giao tiếp tiếng Anh trực tiếp với giáo viên Mỹ

Tham gia lớp học Mỹ theo chuẩn quốc tế ngay tại nhà

Đây là cơ hội tốt để phụ huynh đánh giá sự phù hợp của mô hình học trực tuyến chuẩn Mỹ trước khi quyết định con đường dài hạn. Để có thông tin chuẩn xác và tư vấn miễn phí hợp lý cho chặng đường học tập của con, phụ huynh có thể tham khảo số 096.6010.102, phụ huynh có thể liên hệ: