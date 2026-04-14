Nỗi lo gặp phải băng nhóm Eshay của du học sinh Úc: Làm sao để bảo vệ bản thân khi xa nhà?

HHTO - Eshay là tên gọi những băng nhóm thanh thiếu niên tại Úc nhiều lần gây rối, phân biệt chủng tộc và gây nguy hiểm cho các du học sinh quốc tế trong đó có Việt Nam. Đối mặt với những tình huống tương tự, hội du học sinh cần có những biện pháp cụ thể để bảo vệ an toàn bản thân khi sinh sống xa nhà.

"Eshay" là một từ lóng phổ biến tại Úc, dùng để chỉ những băng nhóm thanh thiếu niên, chủ yếu trong độ tuổi từ 15 đến 17, thường xuất hiện tại các khu vực công cộng như phương tiện giao thông hay trên đường phố. Eshay dễ nhận diện qua phong cách thời trang đường phố, chẳng hạn như hay diện hoodie và các trang phục tối màu nhằm tạo hình ảnh “ngầu lòi”, bụi bặm.

Nhóm thanh thiếu niên này còn thường được du học sinh Việt gọi là “trẻ trâu” do gắn với những hành vi gây rối như mở nhạc lớn, gây mất trật tự nơi công cộng, trộm cắp hay thậm chí có những trường hợp chủ động gây xung đột với người xung quanh để thể hiện bản thân.

Trải qua thời gian học tập và sinh sống tại Úc, cũng có không ít bạn trẻ chia sẻ những trường hợp gặp nguy hiểm khi phải “đụng độ” Eshay.

Trong video, nam sinh chia sẻ một trong những lần gặp Eshay quấy rối tại chỗ làm. Ban đầu, nhóm thanh niên đến chống phá, tự ý vào những khu vực hạn chế của quán, sau đó tỏ thái độ miệt thị và thậm chí có ý định tác động vật lí với nam sinh Việt đang trong ca làm.

Tương tự, chủ nhân tài khoản kể về một lần bị Eshay nhắm đến khi đang trên đường về nhà.

Tương tự, chủ nhân tài khoản kể về một lần bị Eshay nhắm đến khi đang trên đường về nhà. Dù không xảy ra mâu thuẫn, chính bạn nữ cũng vô tình trở thành mục tiêu quấy rối của nhóm này. Sau nhiều lần liên tục bị ném đồ vào người, bạn nữ đã ghi hình lại để dùng làm bằng chứng bảo vệ bản thân sau này.

Có thể thấy, dù xảy ra mâu thuẫn hay không, các sinh viên Việt Nam luôn có thể trở thành đối tượng mục tiêu bị quấy rối của Eshay bất cứ lúc nào. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng ứng phó và đảm bảo an toàn cá nhân là vô cùng cần thiết khi xa nhà.

Đối mặt với tình trạng này, du học sinh, đặc biệt là các bạn nữ, nên hạn chế sử dụng phương tiện công cộng vào ban đêm và tránh di chuyển một mình ở những khu vực vắng vẻ. Trong trường hợp cần thiết, nên chủ động di chuyển cùng nhóm bạn bè hoặc đồng nghiệp. Nếu buộc phải đi một mình, hãy ưu tiên lựa chọn vị trí an toàn cho bản thân trên xe buýt, chẳng hạn như ngồi gần những khách di chuyển khác hay tài xế.

Để hạn chế rủi ro cho du học sinh, nhiều trường đại học tại Úc cũng triển khai các dịch vụ hỗ trợ xe đưa đón hoặc lực lượng bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn cho các sinh viên.

Ngoài ra, nếu không may trở thành nạn nhân của Eshay, du học sinh không nên vội mất bình tĩnh hay đối đầu trực tiếp. Thay vào đó, cần nhanh chóng tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh, liên hệ với lực lượng bảo vệ hoặc cảnh sát để kịp thời can thiệp. Đồng thời, trong trường hợp chỉ có một mình, sinh viên Việt cũng nên chủ động ghi lại các bằng chứng để phục vụ cho việc bảo vệ bản thân khi cần thiết.