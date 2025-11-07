Nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa Điện Biên Phủ

TPO - Đài quan sát Pú Tó Cọ nằm ở độ cao 1.700 m trên đỉnh đồi Pú Tó Cọ, thuộc bản Khá, xã Mường Phăng, là vị trí chiến lược nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng quan sát chiến trường, đưa ra những quyết định quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Hiện di tích này thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ và đang được tỉnh Điện Biên định hướng khai thác trở thành sản phẩm du lịch lịch sử - văn hóa.

Di tích này mới được Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên công bố thông tin vào ngày 6/11. Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức Đoàn công tác gồm hơn 30 thành viên tiến hành khảo sát tuyến tham quan Di tích Đài quan sát Chiến dịch Điện Biên Phủ trên đỉnh Pú Tó Cọ, xã Mường Phăng. Hoạt động nằm trong chương trình công tác năm 2025, hướng tới phát triển sản phẩm du lịch đặc thù gắn với Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Theo tiếng dân tộc Thái, “Pú Tó Cọ” có nghĩa là “Núi con rồng”, gắn liền với truyền thuyết của địa phương. Nơi đây không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn sở hữu cảnh quan hùng vĩ, rừng nguyên sinh xen lẫn bản làng dân tộc Thái, Khơ Mú, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái - cộng đồng. Từ đỉnh Pú Tó Cọ, du khách có thể nhìn bao quát toàn cảnh lòng chảo Điện Biên, thấy rõ sân bay Mường Thanh, hồ Pá Khoang cùng những bản làng dưới chân núi.

Đài quan sát Pú Tó Cọ nằm ở độ cao 1.700 m trên đỉnh đồi Pú Tó Cọ.

Đài quan sát Pú Tó Cọ là một phần của hệ thống Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ - nơi đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2367/QĐ-TTg ngày 23/12/2015. Những năm qua, di tích nhận được sự quan tâm đầu tư từ trung ương và địa phương.

Cụ thể, năm 2024, UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quần thể đô thị - dịch vụ - cáp treo Điện Biên Phủ, định hướng xây dựng khu chức năng trong khu du lịch quốc gia gắn với di tích lịch sử, văn hóa và hệ sinh thái tự nhiên đa dạng. Điều này, tạo tiền đề quan trọng để Pú Tó Cọ trở thành hạt nhân trong phát triển du lịch tổng hợp: văn hóa - lịch sử - sinh thái - nghỉ dưỡng.

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất giải pháp khai thác, phát triển tuyến du lịch gắn với sinh thái, trải nghiệm và giáo dục truyền thống cách mạng.

Thời gian tới, tỉnh Điện Biên sẽ xây dựng tour Theo dấu chân Đại tướng, tái hiện chiến dịch bằng công nghệ thực tế ảo 3D, tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, kết hợp tham quan các điểm như hầm Đờ Cát, đồi A1, hồ Pá Khoang.

Hiện nay, Đài quan sát Pú Tó Cọ trở thành điểm đến mới của du khách trong và ngoài nước, những người yêu thích trekking, nghiên cứu lịch sử. Chính vì vậy, khai thác du lịch tại Đài quan sát Pú Tó Cọ không chỉ là câu chuyện nâng tầm một di tích lịch sử, mà còn là cơ hội để tỉnh Điện Biên xây dựng Đài quan sát Pú Tó Cọ trở thành biểu tượng mới của du lịch Điện Biên.