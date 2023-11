Nổ mìn ở mỏ, đá văng tràn lan quốc lộ, làm sập tường nhà dân

TPO - Mỏ đá nằm sát mép đường quốc lộ 1A, đối diện là nhà dân nên mỗi lúc nổ mìn, người dân và người đi đường đều lo lắng đá văng vào người.

Ngày 27/11, lãnh đạo UBND TX. Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đang cho đơn vị chức năng kiểm tra lại thông tin một mỏ đá đóng trên địa bàn phường Quỳnh Thiện nổ mìn văng ra đường quốc lộ 1A khiến người dân khiếp sợ.

Cụ thể, vài ngày qua trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh hàng loạt cục đá lớn nhỏ văng tung tóe khắp mặt đường quốc lộ 1A. Người đăng tải cho biết, đây là hậu quả từ một vụ nổ mìn mỏ đá trên đỉnh núi ngay cạnh đường.

Trong đoạn clip ghi lại, rất nhiều đất đá văng xuống lòng đường quốc lộ 1A khiến giao thông bị ách tắc. Không chỉ văng xuống đường, nhiều hòn đá lớn còn văng vào làm sập bức tường của một nhà dân bên đường. May mắn chủ căn nhà này đã chuyển đi nơi khác ở từ trước nên không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng.

“Hôm đó nổ mìn khiếp lắm, đá văng ra tràn cả quốc lộ. Các xe không đi qua được. Một số hòn đá văng vào nhà. May căn nhà này không có người ở”, bà Vũ Thị Hòa (SN 1953, trú khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện) nói.

Theo bà Hòa, đây không phải lần đầu việc nổ mìn khiến đá văng ra quốc lộ mà trước đây đã xảy ra nhiều lần. Không những vậy những vụ nổ mìn gây chấn động mạnh khiến căn nhà của bà Hòa xuất hiện nhiều vết nứt nẻ nghiêm trọng. Mặc dù gia đình bà Hòa đã phản ánh đến đơn vị nổ mìn mỏ đá nhưng vẫn chưa được khắc phục.

Ngoài ra, những hòn đá lớn từ vụ nổ mìn này còn văng ra làm hỏng một đoạn hộ lan đường của Công ty BOT Hoàng Mai. Sau sự việc, phía Công ty BOT Hoàng Mai đã đến lập biên bản, yêu cầu mỏ đá khắc phục, sửa chữa hư hỏng.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc nói trên xảy ra tại mỏ đá của Công ty Cổ phần mỏ đá Hoàng Mai đóng trên địa bàn phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) vào lúc 17h30 chiều ngày 8/11. Cụ thể, đá từ vụ nổ mìn đã làm hỏng 1 khoang hộ lan dài 3m. Lượng đất đá lớn bắn ra làm bẩn lòng đường quốc lộ và giao thông bị ảnh hưởng.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, mỏ đá nơi xảy ra sự việc nằm ngay sát tuyến đường sắt Bắc Nam, sát với Quốc lộ 1A. Đối diện bên kia đường là khu vực nhà dân và xí nghiệp sản xuất gạch. Mỗi lần nổ mìn mỏ đá phía sát quốc lộ 1A, đơn vị khai thác mỏ lại ra chặn các phương tiện giao thông để thực hiện việc nổ mìn.

“Nếu họ nổ phần núi phía trong thì đá không văng ra ngoài này, nhưng lần nào họ nổ trên đỉnh của dãy núi phía ngoài sát đường là lại văng ra quốc lộ, văng sang khu vực nhà dân. Chúng tôi ở đây cũng lo lắm mà không biết làm sao”, ông Trương Ngọc Tâm (72 tuổi, trú khối Tân Thành) nói.

Ở cách khu vực mỏ đá hơn 100m nhưng mỗi lần mỏ đá nổ mìn, bà Tạ Thị Hà (SN 1969, trú khối Tân Thành) lại phải đóng cửa cuốn phía trước nhà để đảm bảo an toàn. Bà Hà cho hay, 2 năm trước một hòn đá lớn từ vụ nổ mìn bay thẳng lên mái tôn của gia đình. May mắn thời điểm này không có ai ở trong nhà nên không xảy ra vấn đề gì. Sau sự việc, phía mỏ đá đã đến thay thế, sửa chữa lại mái tôn bị hư hỏng. Kể từ đó, mỗi lần phía mỏ đá nổ mìn, bà Hà lại đóng cửa và trốn sâu vào trong nhà để đảm bảo an toàn.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) xác nhận về sự việc mỏ đá trên địa bàn phường nổ mìn khiến đất đá văng ra lòng đường quốc lộ và văng vào nhà người dân. Chính quyền địa phương đã xuống lập biên bản và yêu cầu phía Công ty có biện pháp nổ mìn an toàn.

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Hoàng Mai cho biết, phía đơn vị đã nhận thông tin phản ánh và nhiều lần đến hiện trường kiểm tra, ra văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho công ty nổ mìn đảm bảo an toàn. "Theo khảo sát của một số đơn vị thì việc nổ mìn này có tạo ra rung chấn. Mỏ đá này đến năm 2024 sẽ hết hạn giấy phép. Hiện tỉnh đang nghiên cứu xem xét xem có tiếp tục gia hạn không", vị lãnh đạo Phòng TNMT TX. Hoàng Mai nói.