Ninh Bình đón hơn 300 nghìn lượt khách trong 3 ngày Tết Dương lịch 2024

TPO - Ngày 2/1, Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, toàn tỉnh đã đón 312.964 lượt khách, tăng 21,2% so với Tết Dương lịch năm 2023. Trong đó có 29.448 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 147,4%; doanh thu đạt 420 tỷ đồng, tăng 10,52% so với năm 2023.

Theo ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 3 ngày Tết Dương lịch 2024 (từ ngày 30/12/2023 – 01/01/2024), toàn tỉnh đã thu hút 312.964 lượt khách đến tham quan và du lịch.

Trong số này, có 29.448 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 147,4% so với năm 2023. Doanh thu đạt 420 tỷ đồng, tăng 10,52% so với năm trước. Một số điểm đón đông du khách bao gồm cố đô Hoa Lư (8.282 lượt khách), Tràng An (30.000 lượt), chùa Bái Đính (27.000 lượt khách), khu phố cổ Hoa Lư (43.000 lượt khách), vườn chim Thung Nham (33.000 lượt khách).

Đặc biệt, trong dịp Tết Dương lịch năm nay, các điểm du lịch về đêm như chùa Bái Đính, phố cổ Hoa Lư, vườn chim Thung Nham, quảng Trường Đinh Tiên Hoàng Đế... đã đón khoảng gần 120.000 lượt khách về đêm.

Các cơ sở lưu trú du lịch và khu du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để phục vụ khách du lịch. Đồng thời, các cơ sở kinh doanh tuân thủ nghiêm túc các quy định về công khai niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, đảm bảo an ninh và an toàn cho khách, cũng như tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công suất phòng trung bình trong 3 ngày Tết Dương lịch đạt trên 70%, nhiều cơ sở lưu trú thậm chí đạt 100%. Các đơn vị kinh doanh du lịch đã tuân thủ nghiêm quy định về kinh doanh, đảm bảo niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết.

Trong dịp Tết Dương lịch 2024, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chương trình di sản văn hóa Bắc Bộ - Trung Bộ và bế mạc Festival Ninh Bình lần thứ II năm 2023 – Đón chào năm mới 2024 tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư).

Ngoài ra, các chương trình Phố cổ Countdown 2024 và bắn pháo hoa tại khu Phố cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình; Triển lãm xúc tiến thương mại Doanh nghiệp trẻ Ninh Bình lần thứ II năm 2023 đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm.