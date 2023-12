Thực cảnh hoành tráng chưa từng có ở quần thể danh thắng Tràng An

TPO - Với chủ đề “Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa”, Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II được tổ chức từ ngày 26-31/12 tại thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) với nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong đó, lễ khai mạc Festival là điểm nhấn khi được đầu tư công phu như một vở diễn thực cảnh có sự kết hợp âm thanh, ánh sáng và nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc.

Ông Nguyễn Việt Cường - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao (Sở VHTT) tỉnh Ninh Bình khẳng định Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II là sự kiện văn hóa - du lịch tầm quốc gia, cũng là thương hiệu lễ hội riêng của tỉnh Ninh Bình nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa và tôn vinh các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Ông Trần Việt Phương - Phó Giám đốc Sở VHTT Ninh Bình - cho biết bốn hoạt động trọng tâm đặc sắc tại festival thể hiện sự kết nối, hội tụ, lan tỏa sắc màu di sản văn hóa của đại phương và các vùng, miền trên cả nước. Lễ khai mạc được tổ chức ngày 26/12 tại khu Quần thể danh thắng Tràng An (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Các chương trình giới thiệu di sản văn hóa Nam Bộ, di sản văn hóa Bắc Trung Bộ và giao lưu văn hóa Lào - Việt Nam diễn ra lần lượt vào 28, 29/12. Lễ bế mạc Rực lửa Cố đô - chào đón năm mới sẽ diễn ra vào 22h30 ngày 31/12 tại khu Quần thể danh thắng Tràng An.

Ông Nguyễn Việt Cường cho biết điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của festival là lễ khai mạc được dàn dựng công phu như một vở diễn thực cảnh. Địa phương nhận được sự đồng hành của nhiều đơn vị, bởi festival hoàn toàn dựa vào nguồn xã hội hóa.

"Đây được coi là vở diễn thực cảnh đầu tiên được tổ chức trong không gian huyền ảo của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An. Các yếu tố của sông, núi, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình chiếu mapping cùng nghệ thuật múa đương đại sẽ tạo thành một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa của vùng đất Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình và tinh hoa sắc màu văn hóa các vùng miền dọc theo chiều dài đất nước", Giám đốc Sở VHTT tỉnh Ninh Bình cho biết.

Chương trình tinh hoa di sản Nam Bộ, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng ở TP.HCM và miền Tây như ca sĩ Hương Lan, nghệ sĩ Phương Dung, NSND Thanh Tuấn, các nghệ sĩ Cẩm Tiên, Kim Tử Long, Tự Loan…

Ông Nguyễn Mạnh Cường tiết lộ không hề sử dụng màn hình LED để dàn dựng sân khấu, thay vào đó là núi non, sông nước Tràng An được dùng như sân khấu lễ hội. Ban tổ chức huy động khoảng 200 người lái đò trên bến Tràng An cùng tham gia trình diễn trong các chương trình nghệ thuật.

Người dân trở thành diễn viên hòa với tổng thể của phần trình chiếu mapping. Nội dung lịch sử về vùng đất, con người, các vị danh nhân đất cố đô Hoa Lư sẽ hiện diện trên phông nền là núi non Tràng An. Được biết ca sĩ đứng hát trên mặt sông, khán giả ngồi bên sông theo dõi.

Chia sẻ với Tiền Phong, Giám đốc sản xuất NSƯT Trần Thanh Hiền cho biết sẽ khai thác tối đa di sản văn hóa phi vật thể của Ninh Bình trong lễ khai mạc, đưa vào thực cảnh để tôn vinh di sản và gây ấn tượng với du khách. Lựa chọn này làm khó ê-kíp thực hiện nhưng hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ.

Giám đốc Sở VHTT tỉnh Ninh Bình cho biết thời gian tới Ninh Bình có định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp văn hóa, trung tâm tổ chức các sự kiện quốc tế và quốc gia. Ninh Bình sẽ là thành phố giải tỏa sức nén của các đô thị trung tâm, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.