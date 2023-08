Những xe nào được đi cao tốc Quốc lộ 45 - Diễn Châu trong dịp 2/9?

TPO - Từ ngày 1/9 tới hết dịp nghỉ lễ Quốc khánh, xe ô tô con dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 10 tấn được phép lưu thông vào cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An), nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Nội - Nghệ An. Sau dịp nghỉ lễ, hai đoạn cao tốc này sẽ tạm đóng cửa để phục vụ nghiệm thu.

Trên cơ sở đồng thuận của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải đã thông qua phương án khai thác tạm tuyến chính cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1.

Hai cao tốc trên sẽ chính thức mở cho phương tiện lưu thông từ ngày 1/9. Trước mắt, cao tốc chỉ cho phép xe con dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 10 tấn được phép lưu thông, với tốc độ tối đa 80km/h (giai đoạn hoàn chỉnh sẽ khai thác từ 100 - 120 km/h).

Trong thời gian mở cao tốc cho phương tiện lưu thông tạm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Ban quản lý dự án 2 và 6 sẽ phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tổ chức nhân sự trực phân luồng, chỉ dẫn phương tiện.

Theo đó, phương tiện sẽ lưu thông thông suốt bằng đường cao tốc giữa Hà Nội với Diễn Châu (Nghệ An). Từ Hà Nội, phương tiện đi theo cao tốc Pháp Vân - Mai Sơn - Quốc lộ 45, sau đó đi thẳng vào cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu, kết thúc tại nút giao Quốc lộ 7 (xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An); lộ trình tương tự với xe lưu thông hướng ngược lại.

Trên tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, phương tiện có thể chọn 2 nút giao để ra/vào cao tốc, tại nút giao Vạn Thiện (xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, Thanh Hoá) để ra Quốc lộ 45 đoạn qua huyện Nông Cống, từ đây đi TP.Thanh Hoá, Quốc lộ 1A, hoặc các huyện Như Thanh, Như Xuân….

Cách nút giao Vạn Thiện khoảng 40km về phía Nam tới nút giao Nghi Sơn - Bãi Trành (thuộc xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá), phương tiện có thể ra đường Nghi Sơn - Bãi Trành để vào Khu kinh tế Nghi Sơn, đi Như Xuân - đường Hồ Chí Minh, hoặc ra Quốc lộ 1A.

Kết thúc cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, phương tiện có thể tiếp tục đi thẳng vào cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu để đi Nghệ An, phương tiện ra/vào cao tốc tại 2 nút giao. Nút giao thứ nhất tại Quốc lộ 48B (xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An); hoặc tiếp tục đi thẳng tới cuối tuyến ra Quốc lộ 7 (xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu).

Với việc đưa vào khai thác tạm 2 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc – Nam kể trên, thời gian đi ô tô giữa Hà Nội - Nghệ An sẽ chỉ còn hơn 3 giờ đồng hồ, thay vì 4-5 giờ đồng hồ như đi Quốc lộ 1A hiện nay.

Trước mắt, việc mở cao tốc cho phương tiện lưu thông chỉ thực hiện trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, sau đó cả 2 đoạn cao tốc trên sẽ tạm đóng để phục vụ công tác nghiệm thu. Kết thúc nghiệm thu, nếu đạt, cao tốc Quốc lộ 45 - Diễn Châu sẽ được mở khai thác chính thức.

Dự án thành phần cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài hơn 43km, tổng vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, trên địa phận Thanh Hoá. Còn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km, trong đó đoạn qua Thanh Hóa 6,5km và Nghệ An 43,5km, tổng mức đầu tư hơn 7.290 tỷ đồng. Cả 2 dự thành phần cao tốc Bắc – Nam này đều được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước.