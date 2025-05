Những tỉnh có khả năng hứng mưa dữ dội nhất dịp này

TPO - Dự báo khu vực phía Nam Sơn La, các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An có thể là trọng tâm của đợt mưa rất lớn bắt đầu từ đêm nay (22/5) ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Các địa phương cũng có mưa vừa, mưa to đến rất to.