Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025, Cúp VinFast - Gia Lai: Những thách thức nào chờ đón 150 golfer tại FLC Golf Links Quy Nhơn?

FLC Golf Links Quy Nhơn, nơi tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025, Cúp VinFast - Gia Lai là một sân golf vô cùng đặc biệt. Được thiết kế bởi công ty Nicklaus Design và Flagstick chịu trách nhiệm thi công, FLC Golf Links Quy Nhơn hoàn thành chỉ trong 5 tháng, thiết lập kỷ lục thế giới về tốc độ thi công.

Gồm hai sân, Ocean Course và Mountain Course, FLC Golf Links Quy Nhơn có tổng cộng 36 hố rộng 18 ha. Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025, Cúp VinFast - Gia Lai sẽ diễn ra trên Ocean Course với tổng chiều dài lên đến 7,273 yard. Theo ông Đỗ Thành Việt - Tổng quản lý FLC Golf Links Quy Nhơn, đây là chiều dài rất thách thức với các golfer, kể cả những người chuyên nghiệp.

Vì là sân links chạy dọc bờ biển, FLC Golf Links Quy Nhơn có đặc sản là gió lớn. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể tới quỹ đạo bay của bóng, đòi hỏi người chơi phải sử dụng lực nhiều hơn, đồng thời có kỹ năng và chiến thuật phù hợp để vượt qua.

Là sân golf dạng links, FLC Golf Links Quy Nhơn luôn rất nhiều gió.

"Đặc biệt vào mùa này gió rất lớn, không chỉ thổi vào từ biển Nhơn Lý mà còn có những luồng gió đẩy ngược từ đất liền ra", ông Đỗ Thành Việt, một golfer ở trình độ Single handicap, chia sẻ, "Vậy nên khi đánh, cần thiết phải tính toán kỹ tới hướng và tác động của gió. Với những hố chịu ảnh hưởng nhiều, đánh an toàn, kiểm soát là lựa chọn tốt thay vì công cờ".

Một lý do ông Đỗ Thành Việt không khuyến khích các golfer chơi mạo hiểm là vì FLC Golf Links Quy Nhơn được xây dựng trên một đồi cát tự nhiên với rừng dương và cát trắng, nên rất dốc, fairway hẹp, địa hình không bằng phẳng đồng thời các bunker là cát tự nhiên.

Các bunker ở đây thường sâu nhằm tránh cát bốc lên, và cát cũng rất nặng. "Nếu bóng rơi vào đây sẽ rất khó để cứu ra, dẫn đến tốn rất nhiều gậy", Tổng quản lý FLC Golf Links Quy Nhơn cho biết.

Ông Phạm Thiện Duy - Phụ trách điều hành FLC Golf Links Quy Nhơn, cũng là một golfer chuyên nghiệp và từng tham dự nhiều mùa Vô địch Golf Quốc gia, có chung quan điểm. Ông bổ sung thêm, fairway của các hố par3 ở FLC Golf Links Quy Nhơn dài và hẹp.

"Lời khuyên của tôi là hãy cố gắng đưa bóng tới fairway sau cú swing đầu tiên, bởi nếu bóng rơi vào rừng thông hoặc hố cát sẽ rất khó đánh ra. Một điểm khác cũng cần lưu ý đó là green ở đây được thiết kế nhiều tầng, nhiều line. Theo kinh nghiệm của tôi, chủ yếu là lực. Nếu để ý quá nhiều đến line, có thể dẫn đến một cú putt hỏng", ông Phạm Thiện Duy nói.

Cuối cùng, Phụ trách điều hành FLC Golf Links Quy Nhơn cũng có lời khuyên cho các golfer đến với Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025, Cúp VinFast - Gia Lai. "Đây là mùa nắng nóng nên trước khi thi đấu, các golfer nên chuẩn bị mọi trang thiết bị cần thiết để đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh đó, hãy cung cấp nước thường xuyên cho cơ thể, giữ cho bản thân luôn ở trạng thái tốt nhất trong suốt 4 ngày thi đấu", ông chia sẻ.

FLC Golf Links Quy Nhơn là sân golf dạng links chạy dọc bờ biển, nên vừa có cảnh quan hữu tình vừa mang đến nhiều thử thách cho các golfer.

Được xây dựng trên cồn cát tự nhiên, địa hình FLC Golf Links Quy Nhơn không bằng phẳng và nhiều dốc.

Địa hình không bằng phẳng khiến các golfer phải đối mặt với các cú đánh ở các độ cao khác nhau, đòi hỏi kỹ năng và chiến thuật phù hợp.

Để vượt qua các thử thách của FLC Golf Links Quy Nhơn, đánh kiểm soát và an toàn là lời khuyên hữu ích.

Bởi sân có rất nhiều bẫy tự nhiên, mà nếu không may mắc lỗi, sẽ rất khó để cứu bóng.

Fairway của FLC Golf Links Quy Nhơn cũng dài và hẹp.

Đồng thời, green ở đây được thiết kế nhiều tầng, nhiều line.