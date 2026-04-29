Những phép cộng phối đồ đang hot nhất làng thời trang

HHTO - Bí quyết thời trang đằng sau mỗi bộ trang phục đẹp thường là những phép cộng đơn giản. Khi thời tiết còn dễ chịu, tranh thủ thử nghiệm những bản phối này nhé

Áo len đỏ + Quần jeans trắng

Đôi khi những bộ trang phục sành điệu nhất lại được kết hợp từ những items đơn giản. Ví dụ như bộ đôi áo len đỏ và quần jeans trắng, màu sắc tương phản của cả hai đã đem lại hiệu ứng nịnh mắt cho trang phục.

Nếu muốn ấn tượng hơn, bạn có thể phối thêm áo hai dây lụa bên trong, để lộ ra để trang phục trông nhiều layer hơn, mang đến vẻ ngoài thú vị, thời trang

Áo khoác cargo + Quần lửng + Giày búp bê

Cảm hứng từ phong cách tiện dụng của Saint Laurent, kết hợp với nét cổ điển tối giản của phong cách thời trang Paris, phép cộng này sẽ đem lại cho bạn một vẻ ngoài chỉn chu, cân bằng nhưng không kém phần bắt mắt

Áo khoác Barn + Quần satin + Giày slingback

Sự kết hợp giữa các loại chất liệu và kiểu dáng đối nghịch nhau, tạo ra sự độc đáo và phá cách cho cả bộ trang phục. Đối với những ngày bình thường, phối đồ sao cho giữ được sự giản dị nhưng không bị nhàm chán là một câu hỏi khó, thì phép cộng này sẽ giúp bạn giải quyết

Chân váy bút chì + Áo len màu kem + Mặt dây chuyền nổi bật

Những điểm khác biệt tinh tế ở tay áo, cổ áo, gấu áo,...sẽ nói lên nhiều điều về việc bạn đầu tư thế nào cho vẻ ngoài. Một chiếc áo len chất xịn, màu sắc trang nhã, tối giản đôi khi sẽ giúp bạn trông sang trọng hơn cả những bộ vest, hay đầm cắt may phức tạp.

Một bộ trang phục giúp bạn ghi điểm ở mọi dịp sẽ gồm áo len màu kem, phối cùng váy bút chì chất liệu da, màu đen hoặc nâu. Thêm một chiếc vòng cổ có mặt dây ấn tượng là đủ để tạo nên một bộ trang phục thanh lịch.