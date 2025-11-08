Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những phẩm chất của giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

TPO - Công nhân Việt Nam là những người có trí tuệ, bản lĩnh, kỷ luật, sáng tạo; có năng lực tư duy và hành động toàn cầu, song vẫn giữ bản sắc văn hoá, đạo đức và tinh thần cộng đồng Việt Nam.

Nhận lời mời của Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU), Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch thường trực dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Hy Lạp từ 3 – 8/11.

Tại cuộc hội thảo ngày 7/11, thay mặt Đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương có bài phát biểu chia sẻ với chủ đề “Những phẩm chất của giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương, tặng quà ông George Mavrikos - Chủ tịch danh dự WFTU, Chủ tịch Viện Công nhân Quốc tế. Ảnh: Bích Thủy

Theo bà Xương, những phẩm chất truyền thống được kế thừa và hoà quyện với những phẩm chất của thời đại số đang tạo nên chân dung mới của giai cấp công nhân Việt Nam: Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ luật, sáng tạo; có năng lực tư duy và hành động toàn cầu, song vẫn giữ bản sắc văn hoá, đạo đức và tinh thần cộng đồng Việt Nam.

Đây chính là nền tảng để giai cấp công nhân Việt Nam khẳng định vai trò nòng cốt không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn trong xây dựng nền tảng xã hội tiến bộ, công bằng, nhân văn và hội nhập sâu rộng.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cũng đồng thời khẳng định Tổng LĐLĐVN luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm của WFTU, luôn sát cánh cùng các tổ chức thành viên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Sự tham gia tích cực của Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam tại Hội thảo lần này là một hoạt động nổi bật trong công tác đối ngoại đa phương năm 2025 của Tổng LĐLĐVN, góp phần triển khai hiệu quả định hướng đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới về chủ động tham gia, phát huy vai trò của Công đoàn Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, các tổ chức công đoàn quốc tế và khu vực để khẳng định vị thế của Công đoàn Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hy Lạp, Đoàn công tác đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm WFTU; có các cuộc làm việc với Tổng Thư ký WFTU, Công đoàn Hưu trí Hy Lạp, Công đoàn vùng Patras và Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp.

Văn Kiên
