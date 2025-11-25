Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Những 'người hùng' giữa lũ dữ

Huỳnh Thủy
TP - Lũ dữ ập đến, cuốn theo cuộc sống vốn bình yên của bà con phía Đông Đắk Lắk, để lại bao nhọc nhằn, lo toan chồng chất. Trong gian khó, vẫn sáng lên những nghĩa cử quên mình – nơi những con người bình dị trở thành “người hùng” giữa dòng nước dữ.

Ðội cứu hộ Ba Lá Sài Gòn: Cứu người bằng mọi giá

Ngày 24/11, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu trợ bà con trong khu vực còn bị ngập, chia cắt do cơn lũ lịch sử. Từng đoàn thiện nguyện cũng nối nhau hướng về tâm lũ. Ven quốc lộ 1A, tiếng ca nô nổ vang, những chuyến gạo, mì tôm, sữa, nước uống… được đưa vào vùng cô lập bằng tất cả tấm lòng. Họ - những người xa lạ - nhưng sẵn sàng lội nước, bì bõm trong gió lạnh để đổi lấy chút an yên cho bà con.

Trong dòng người thiện nguyện ấy, Đội cứu hộ Ba Lá Sài Gòn đã bám trụ nhiều ngày, không nghỉ một phút nào. Anh Tô Thanh Phú - thành viên đội cho hay, ngay khi bão số 13 đổ bộ, anh và các thành viên lập tức tới xã Hòa Xuân cứu trợ. Sau đó, quay về TP Hồ Chí Minh gom thêm hàng hóa thì trận lụt lịch sử xảy ra. Anh cùng 7 thành viên của đội mang theo 2 ca nô vào vùng lũ.

Anh Phú nhớ mãi cảnh người phụ nữ già co ro trên tầng cao nhất, chờ từng phút trôi qua trong tiếng nước dữ. Nhiều đoàn đã tiếp cận, nhưng bà sợ hãi, không dám bước ra vì thấy mọi người không mang áo phao. Chỉ đến khi nhóm của anh mặc đầy đủ đồ bảo hộ, bà mới dám mở cửa cầu cứu. Nắm lấy tay bà cụ, đưa bà ra khỏi vùng nguy hiểm, anh Phú nói: Lúc đó chỉ nghĩ phải cứu người bằng được.

Chiếc ghe của gia đình anh Nguyễn Minh Hiệu đã cứu hàng trăm người trong lũ

Anh Phú kể, hình ảnh khiến bản thân ám ảnh và bất lực là chứng kiến người đàn ông bật khóc, xin bằng được chiếc áo phao để lao vào dòng nước xiết cứu vợ con mắc kẹt. Bất lực nhìn anh biến mất giữa biển nước đục ngầu, các thành viên chỉ biết cầu mong điều kỳ diệu.

Chiếc ghe của bố vợ

Giữa cuồng nộ của thiên nhiên, người dân nơi đây đã viết nên những câu chuyện quả cảm, trở thành “người hùng”, không ngần ngại lao mình vào lũ dữ cứu người. Nổi bật là chuyện “chiếc ghe cũ của bố vợ”, giúp ứng cứu hàng trăm người giữa biển nước dữ.

Anh Nguyễn Minh Hiệu (khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk) kể rằng, khi nghe tin nhiều hộ dân ở phường Đông Hòa bị cô lập, tính mạng nguy cấp, anh cùng 5 anh em trai bên nhà vợ lập tức mặc áo phao, dùng chiếc ghe của bố vợ, lao thẳng vào vùng nước xiết.

Anh Tô Thanh Phú, thành viên Đội cứu hộ Ba Lá Sài Gòn, chia sẻ hành trình đến cứu hộ bà con vùng lũ

“Nước lút mái nhà, nhìn đâu cũng thấy người kêu cứu”, anh Hiệu nhớ lại. Ngày 20/11, nhóm của anh thực hiện liên tục 4 chuyến cứu hộ, đưa người già, phụ nữ và trẻ nhỏ ra khỏi khu vực nguy hiểm. “Cứ thấy tay ai vẫy là ghé vào cứu thôi. Hôm đó, chúng tôi đưa được cả trăm người đến nơi an toàn”, anh Hiệu kể.

Sang hôm sau, khi các đoàn thiện nguyện từ Gia Lai, khu vực phía Đông Đắk Lắk và TP Hồ Chí Minh đổ về, anh Hiệu và người thân lại tiếp tục lên ghe, vận chuyển mì tôm, nước uống, bánh bao và nhu yếu phẩm vào sâu trong các điểm còn bị cô lập tiếp ứng cho bà con.

Thuyền, ghe tiếp tế lương thực cho khu vực còn bị cô lập

Giữa biển nước đục ngầu, những chuyến ghe của anh em Hiệu trở thành “phao cứu sinh” cho hàng trăm người. Đó là minh chứng cho lòng dũng cảm và tinh thần tương thân tương ái của người dân vùng lũ.

Giữa hoạn nạn, lũ dữ không chỉ cuốn trôi tài sản mà còn thử thách lòng người. Chính lúc ấy, bản lĩnh, tình người và sự sẻ chia lại sáng lên mạnh mẽ nhất.

Huỳnh Thủy
