Những món quà của tuổi trẻ Nghệ An cổ vũ sĩ tử tự tin 'vượt vũ môn'

TPO - Để cổ vũ các sĩ tử tự tin vượt qua vũ môn, thanh niên tình nguyện tuổi trẻ Nghệ An đã có nhiều hoạt động thiết thực. Đặc biệt, những món quà đầy sự sáng tạo, trang trí trí trên cây viết, bút chì, cục tẩy xóa... là nguồn động viên lớn với các sĩ tử trong những ngày thi sắp tới.



Đoàn thanh niên hỗ trợ thí sinh thi an toàn nơi ổ dịch Bình Dương

Chỉ trong đợt dịch thứ tư này, Bình Dương hiện có 652 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng với hơn 100 điểm bị phong tỏa, nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Để hỗ trợ học sinh thi tốt nghiệp an toàn, Tỉnh đoàn Bình Dương đã huy động lực lượng tích cực tham gia tại các điểm thi.

Ngày 6/7, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, năm nay địa phương có 13.611 thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bình Dương bố trí cho thí sinh thi 2 đợt.

Trước khi dự thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải có giấy xác nhận âm tính với COVID-19 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương (CDC) cấp.

Đối với thí sinh sống ở các điểm nóng của dịch bệnh và đang bị phong tỏa, giãn cách xã hội như: phường Tân Phước Khánh (TX Tân Uyên); phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) được bố trí đến vùng an toàn tại TP. Thủ Dầu Một để thi tốt nghiệp THPT.

Sáng cùng ngày, chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết, để hỗ trợ thí sinh có tâm lý tốt nhất và an toàn phòng dịch, đơn vị đã bố trí tình nguyện viên đến tất cả các điểm thi.

Trước khi thí sinh đến thi, tình nguyện viên phối hợp với lực lượng chức năng xét nghiệm COVID-19, hướng dẫn cách phòng, chống dịch cho thí sinh.

Tại mỗi điểm thi, chị Trần Thị Diễm Trinh và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã hỏi thăm, động viên các chiến sĩ trong đội hình Tiếp sức mùa thi cũng như có một số dặn dò, lưu ý đối với các bạn tình nguyện viên trong các đội hình phải nghiêm túc chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khoẻ trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi kỳ thi và hỗ trợ lẫn nhau, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng để các chiến sĩ thực hiện tốt công tác hỗ trợ cho các thí sinh được tham gia kỳ thi được tốt nhất.

Được biết, trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã vận động các nguồn lực hỗ trợ từ các mạnh thường quân để đảm bảo tốt cho các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện và các thí sinh về tham dự kỳ thi tại 25 điểm thi địa bàn toàn tỉnh với số lượng hơn 500 chiến sĩ tình nguyện viên cùng hơn 13.000 các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các nguồn lực được vận động hỗ trợ gồm 2.000 phần quà, 12.000 chai nước, 72 dù che, 3.000 cẩm nang, 1.000 suất cơm, 13.611 khẩu trang y tế và nước rửa tay và hơn 5.000 suất ăn miễn phí cho các thí sinh về tham dự kỳ thi với sự đồng hành hỗ trợ của Công ty TNHH Bao bì Vĩnh Thành, Công ty TNHH Giấy KRAFT VINA,Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Cửa hàng Honda An Thành và Công ty TNHH Grab Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong chuyến công tác sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã trao tặng các suất học bổng, các phần quà cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT với tổng trị giá 25 triệu đồng, gồm: balo và 40 suất học bổng cho mỗi thí sinh trị giá 500.000 đồng; đồng thời tặng áo thun và nón và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các bạn chiến sĩ tình nguyện viên thực hiện công tác tại các điểm thi năm nay.

Trao hơn 700 suất quà tiếp sức cho những sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn

Để động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho các sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực trao tặng 735 suất quà trị giá 320 triệu đồng cho các thí sinh trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Nằm trong chuỗi hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, những ngày qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai chương trình “Nghị lực mùa thi”. Chương trình nhằm hỗ trợ ôn tập thi, tư vấn tâm lý, tình nguyện đưa đón, nấu ăn... và tặng quà, động viên các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh khuyết tật, mồ côi, bố mẹ đi làm ăn xa, bị bệnh hiểm nghèo.

Trước khi bước vào kỳ thi, để động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho các sỹ tử có hoàn cảnh khó khăn, những ngày qua các cấp bộ Đoàn huy động nguồn lực trao tặng 735 suất quà trị giá 320 triệu đồng cho các thí sinh.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 Hà Tĩnh có 17.340 thí sinh đăng ký dự thi tham gia, được tổ chức tại 35 điểm.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, tính đến ngày 4/7, toàn tỉnh có 42 thí sinh ở trong khu vực bị phong tỏa hoặc cách ly xã hội. Cụ thể 1 F0, 4 F1,6 F2, khu vực phong tỏa 31 thí sinh. Để chuẩn bị cho Kỳ thi, từ ngày hôm qua (6/7), ngành chức năng đã phun tiêu độc khử trùng trên toàn bộ phòng thi tại 35 điểm thi nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Trong kỳ thi này, Hà Tĩnh thành lập 35 đội hình tình nguyện với 1.050 thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các điểm thi với mục tiêu "Một đội hình - Nhiều nhiệm vụ". Hiện tại, Đoàn thanh niên các cấp đã sắp xếp, bố trí bàn ghế, lao động vệ sinh môi trường, phun khử khẩn tại các khu vực thi; lắp đặt 35 điểm rửa tay sát khuẩn trước cổng trường; bố trí gần 70 điểm trông giữ xe; chuẩn bị trên 6.200 chiếc khẩu trang phục vụ thí sinh và người nhà tại các điểm thi.

Một số hình ảnh hoạt động hỗ trợ trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021:

Áo xanh Quảng Trị tiếp sức kỳ thi tốt nghiệp THPT





Ngày 6/7, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu thông tin, năm 2021, các cấp bộ Đoàn ở Quảng Trị thành lập 30 đội thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” tại 30 điểm thi với sự tham gia của 500 tình nguyện viên, vận động 125 suất quà “Tiếp sức”; 18.576 chai nước uống; 16.250 chiếc khẩu trang; 950 chai nước sát khuẩn; 1.900 suất ăn miễn phí; 45 phòng nghỉ miễn phí; 500 sim 4G; 1.500 hộp sữa và nước mía; 400 chiếc máy tính; 1.200 bút bi và 1.000 bút chì để triển khai chương trình.

Các đội hình tình nguyện sẽ triển khai các hoạt động ý nghĩa như trao học bổng, tặng quà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn các thí sinh và người nhà thí sinh đảm bảo khoảng cách an toàn, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay; phối hợp với lực lượng an ninh giữ trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường; hỗ trợ nước uống, suất ăn, khẩu trang, miễn phí cho thí sinh, người nhà thí sinh….

Trước đó 100% đội hình tình nguyện Hoa phượng đỏ của các Đoàn trường THPT đã tổ chức vệ sinh khuôn viên, khử khuẩn các điểm thi, sửa chữa bàn ghế… để sẵn sàng phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Với phương tâm tình nguyện năm 2021: “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng”, “Một đội hình - Nhiều nhiệm vụ” các cơ sở Đoàn đã chủ động đăng ký triển khai nhiều mô hình “Tiếp sức mùa thi” sáng tạo, ý nghĩa như: “Chương trình máy tính mượn”; “Vẽ tranh cổ động”; “Nồi chè tú tài”; “Chai nước nhỏ - Lời nhắn xinh”; “Chanh dây mát - Bám sát đề thi”; “Xe nước mía yêu thương”, “Xe ôm miễn phí”, “Đưa em tôi đi thi”… Các mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai này thể hiện sự tích cực, chủ động sẵn sàng trong công tác hỗ trợ, hướng dẫn và giúp đỡ cho người nhà và thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo chị Trần Thị Thu-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Quảng Trị, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 là cơ hội để đoàn viên thanh niên, sinh viên thể hiện tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ. “Áo xanh” Quảng Trị quyết tâm vì mùa thi an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như hỗ trợ cho thí sinh vững tâm, tự tin, tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt kết quả cao.

Những hình ảnh "Tiếp sức mùa thi " tốt nghiệp THPT năm 2021 của tuổi trẻ Quảng Trị: